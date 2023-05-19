Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin

CHP İstanbul İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun dün canlı yayında, “Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da.” sözlerine yanıt veren Soylu, Kaftancıoğlu'nun 'bukalemun siyaseti' yaptığını ifade etti.

Twitter'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt veren Kaftancıoğlu ise, Soylu'nun Fethullah Gülen'le ilgili sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen(acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş birde.

Hadi oradan! Ben ve CHP 10 yıl önce 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü…

CHP’nin ve CB adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik!

Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor."