Erdoğan ile Sinan Oğan görüşürken Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken paylaşım

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ arasındaki görüşmeye Sinan Oğan’ın da katılması bekleniyordu. Oğan bu görüşmede yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sinan Oğan'ı İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan-Oğan görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Dolmabahçe'deki görüşme Erdoğan'ın resmi programında yer almıyordu.

AA CANLI HESABINDAN PAYLAŞTI

Erdoğan-Oğan görüşmesi sırasında Anadolu Ajansı'nın hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Bugün CNN International’a konuşan Erdoğan, “1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

AA bu sözleri, tam Erdoğan-Oğan görüşmesinin başladığı sırada sosyal medyadan servis etti.

Öte yandan Erdoğan aynı yayında Sinan Oğan’a ilişkin “İsteklerine boyun eğmeyeceğim” mesajını vermişti.

İşte AA'nın o paylaşımı:

ERDOĞAN'IN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, seçimden 2 gün önce gençlerin sorularını yanıtladığı bir yayında, Suriyeli göçmenleri gönderme niyetlerinin olmadığını söylemişti.

“Suriye’nin kuzeyinde 100 binin üzerinde konut inşa ettik. Bu bölgelere gönüllü dönüşler de başladı” diyen Erdoğan, sözlerinin devamında, “Bize sığınan insanları zorla kapıya koymak insani, vicdani ve medeniyet değerlerimize uygun değildir” ifadelerini kullanmıştı.