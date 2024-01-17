Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu

Kaynak: AA
Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu
Canan Karatay'ı 10 yıl önce dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı Şanlıurfa'daki operasyonda yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, 162 personelin katılımıyla aranan şüphelileri yakalamak amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde yakalandı.

CANAN KARATAY'I DOLANDIRMIŞTI

Yakalananlar arasında Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran zanlında da yer aldığı öğrenildi. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

"NE DERLERSE YAPIYORDUM"

2013 yılında yaşanan olayda Canan Karatay, dolandırıldığını kendisini arayan gerçek polislerden öğrenmişti. Karatay "Adeta hipnotize olmuştum. Ne derlerse yapıyordum. Devletle gizli bir operasyon yaptığım için heyecanlandım. Dolandırıldığım hiç aklıma gelmedi" demişti.

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