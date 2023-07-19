Canan Karatay’ın en favori önerisi

Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çekmeye devam ediyor. Alışılmadık çıkışlarıyla bilinen Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajıyla ses getirmişti. Midye, paket dondurma ve yulafla ilgili açıklamalarda bulunan Karatay, şimdi de başka bir önemli açıklamada daha bulundu.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, katıldığı programlarda verdiği röportajlarda dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Obezite düşmanlığı ile bilinen Canan Karatay, doğal beslenme tavsiyeleriyle vatandaşlara tavsiyeler veriyor.

Kamuoyunun gündeminden düşmeyen Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde GZT’ye verdiği röportajda da geleneği bozmayarak dikkat çeken çıkışlarda bulundu.



AÇ KARNINA İÇİN CİN GİBİ OLURSUNUZ



Her sabah mutlaka bir fincan Türk kahvesi içtiğini söyleyen Karatay, şekere karşı açtığı savaşı, burada da devam ettirdi. Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, mutlaka şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirten ünlü doktor, kahvenin çok güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizdi.

Karatay, “Kahve çok önemli, çok güçlü bir antioksidan… Ben sabah aç karnına içerim. Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidandır” şeklinde konuştu.

TÜRK KAHVESİ DOMATESTEN 100 KAT ETKİLİ

Türk kahvesinin uyandırdığını ve rahatlattığını ifade eden Karatay, antioksidan açısından da zengin olduğunun altını çizdi. Bir fincan Türk kahvesinden alınan antioksidanın bir domatesten alınandan çok daha etkili olduğunu belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ

Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun yüksek oranda şeker içerdiğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “İşlemişlere tabi ki karşıyım. Latte'ler tabi ki işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak” sözleriyle sade Türk kahvesinin çok daha faydalı ve etkili olduğunu bir kez daha hatırlattı.

