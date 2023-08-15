Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı

Editör: Bengü Zorlu

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, maden ocakları uğruna katledilen orman alanları ve özellikle zeytin ağaçların hayatımızdaki önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı;

“2025’te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar. Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi ve yağı çok önemli. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler.”

Yaptığı dikkat çeken açıklamalarla sık sık gündem yaratan Canan Karatay, zeytin ağaçlarının yakılıp yıkılmasına isyan ederek maden ocaklarının başka yerlere de yapılabileceğini ifade etti.

AKBELEN’DE ORMAN KATLİAMI

Gerçekleştirilen son orman tahribi, Akbelen Ormanı’nda maden ocağı için yapılıyor.

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamına karşı vatandaşlar 2019’dan bu yana mücadele ediyor. Maden ocağı için katledilen binlerce ağaçlar arasında zeytinlikler de bulunuyor.

İkizköy’de kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı başlatılan doğa nöbeti 22'nci gününde devam ediyor. Bölge halkı ve çevreciler, ormanın yok olmasına karşı nöbeti sürdürürken, yurt genelinde direnişe destek verenler, çeşitli illerde eylem yapıyor.