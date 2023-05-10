Çarşaflı kadın: Böyle çarşaflıyız diye sanmayın ki… Ben CHP’liyim, Atatürkçüyüm. Herkes bu kadını alkışlıyor

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay’ın Bursa’da ziyaret ettiği bir kadın esnaf, kıyafeti nedeniyle önyargılar olduğunu belirterek "Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki… Eşim İYİ Partili, ben CHP’liyim, Atatürkçüyüm. Kapalı olunca bize böyle yapıyorlar. Hiç ilgisi yok" dedi.

Çarşaflı kadın: Böyle çarşaflıyız diye sanmayın ki… Ben CHP’liyim, Atatürkçüyüm. Herkes bu kadını alkışlıyor

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, Mustafakemalpaşa ilçesinden esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçede bulunan farklı sektörlerden esnafla görüşen Atabay, kadın esnaflara 14 Mayıs’ta hem seçimler hem de Anneler Günü’nde çifte kutlama yapılacağını söyledi.

Atabay, esnaf ziyaretleri sırasında tuhafiye işleten 70 yaşındaki Seyda Çakmak’ın da dükkanını ziyaret etti. Türbanı nedeniyle siyasi tercihine yönelik önyargılar olduğunu söyleyen Çakmak, "Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki… Eşim İYİ Partili, ben CHP’liyim, Atatürkçüyüm. Atatürk, benim babamı almış askeriyeye götürmüş, yanında beslemiş, büyütmüş. Babamın bir vasiyeti vardı. Dedi ki ‘kızım önce ben ölürsem bana değil Atatürk’üme dua edeceksin, sonra bana edeceksin’ dedi. Biz karı-koca hacca gittik. Kapalı olunca bize böyle yapıyorlar. Hiç ilgisi yok" şeklinde konuştu. Atabay ise Çakmak’a, "Biz öyle büyüdük. Biz Cumhuriyet’in çocuklarıyız. Atatürk’ün çocuklarıyız" sözleriyle yanıt verdi.

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"PAZARA KADAR SİMİT, PAZARDAN SONRA KEBAP YİYECEĞİZ"

Atabay’ın ziyaretleri sırasında bir esnaf, "Bayanların Meclis’te daha çok olmasını istiyoruz. Mustafakemalli bayanları görmek istiyoruz" dedi. Atabay, "Anne eli değecek. Ben öyle diyorum. Benim de bir oğlum var. Anne eli değmeli" ifadelerini kullandı.

Yolda Atabay’a denk gelen milliyetçi bir yurttaş, "Bizim eskimiz yok. O dava bitmiyor. Bazen lider bitiyor, o bitiyor, bu bitiyor ama dava bitmiyor" dedi.

Bir başka yurttaş ise, "Pazara kadar simit yiyeceğiz. Pazardan sonra kebap mı yiyeceğiz, İskender mi bilemiyorum" diye konuştu.

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(Kaynak: ANKA)

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