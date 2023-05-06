Emekli vatandaş emeklinin içler acısı halini böyle anlattı

Sokak röportajında konuşan vatandaş Türkiyenin AKP iktidarı döneminde getirildiği duruma isyan etti.

Türkiye'nin AKP öncesi tarım ülkesi olduğunu anımsatan vatandaş şunları söyledi:

"Ben emekliyim 7 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Hiçbir fonksiyonu yok ki paranın. Sığırın fiyatı 320 lir, soğan 30 lira. Şurada bir ev kiralamaya kalksam 8-10 bin lira. Benim 2 bin 500 lira bulmam lazım. Bulamam. Nereden bulacağım. Ben bulamam. Bir tane baraka bulmam lazım benim yaşamam için. Ama şükür. Evim var ki yaşayabiliyorum. O parayla idare ediyorum. 2 binli yıllara kadar ya adam emekli ikramiyesini aldığında vallahi şuradan bir ev bir de Tofaş araba alıyordu. Şimdi emekli ikramiyesini alsan d hiçbir şey yapamıyorsun.

Süleyman Demirel'e sormuşlardı rahmetliye, 'Türkiye'nin tarım potansiyeli nedir, kaç milyon insanı besler?'

Dedi ki 'Benim ülkem 300 milyon insanı besler. Artanı da ihrac eder.'

Biz fasulye, pirinç ve mercimeği ithal ediyoruz efendim. Bütün dünyada sıkıntı olmuş, kriz varmış, pandemi olmuş, Rusya'da savaş varmış. Savaştaki adam sana buğday satıyor, yağ satıyor, doğalgaz satıyor. Bir şey söyle herkes inansın bari.

Dünya'daki sıkıntı beni de ilgilendirmiyor kardeşim. Benim ülkemin toprağı var. Odunu eksen adam çıkıyor. Nokta."