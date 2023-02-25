Çarşaflı kadın ampulü kim icat etti sorusuna önce AKP sonra Erdoğan cevabını verdi

Prof. Dr. Bülent Arı’nın "Ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halktır" sözlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından AKP’li bir kadının sokak röportajında yaptığı açıklama sosyal medyayı salladı.

Kendisine yöneltilen "Ampulü kim buldu" sorusuna çarşaflı kadının cevabı "AK Parti" oldu.

Koyu AKP’li olduğu görülen kadının, aynı sorunun tekrar yöneltilmesiyle birlikte bu sefer de "Erdoğan" cevabını verdi.

"DURMAK YOK SORMAK YOK… YOLA DEVAMMM"

Kadın, kendisinden emin bir şekilde sözlerine şöyle devam etti:

"Işıkları yakıyor…

kimse karanlıkta değil.

AKP!..

yaşasın.

Durmak yok

sormak yok…

yola devammm"

Ne demişti Prof. Dr. Bülent Arı:

"Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) güveniyorum bu ülkede.

Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halktır."

İşte bu zihniyet, eğitimin başında olduğu sürece,

bilinçsiz ve cahil toplumlar bu ülkede çoğaldığı oy kullandığı sürece

neye, kime, neden oy verdiğini bile bilmeyen insanların seçtiği kişiler

bu ülkenin yönetiminde kalmaya devam edecek.

Prof. Arı ve onunla aynı düşüncede olanlarında istediği bu olsa gerek.

Şayet okumuş, ülkedeki ekonominin, politikanın farkında olan insanlar,

"Neden?" sorusunu sormaya devam ettikçe, siyasilerin de işi zorlaşıyor.

Siyasilerin işi zorlaşmaz, "Ceketimi assam kazanırım" mantığındaki insanlar

şehirleri, ülkeleri yönetmeye devam ederse,

çözüm üretme gereği duymaz ve ülke şu anda da olduğu gibi

ekonomik ya da siyasi bir çöküşe sürüklenir…

Bu çöküşün önünde durabilecek tek engel ise

okumuş, kendini geliştirmiş, çevresinde olup bitenlerin farkında olan bir toplumdur.

Bu toplumun siyasi yönetimde liyakati

ve düzgün bir yönetimi şeklini tetikleyecektir.