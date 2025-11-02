Seher Alaçam'ın oturduğu sitedeki evlerin iç görünümü yukarıda. Alaçam, 2022'de evinin havuzunda ölü bulunmuştu. (İnternet ilanlarından temin edilmiş temsili fotoğraflardır.)

YOLLARI BÖYLE KESİŞTİ

Seher Alaçam, Hüseyin Gür ile 14 yıl önce, sahibi olduğu ajansın bir toplantısında tanıştı. Masadaki konu; Azerbaycan’a yapılacak bir işti. Sohbet koyulaştı. İş toplantısını birkaç yemek izledi. Hüseyin Gür, kısa bir süre sonra Seher Hanım’ın bugünkü değeri 10 milyon dolar olan Yeniköy’deki villasına taşındı. Burası ultra zenginlerin yaşadığı lüks bir site. Sakinleri arasında ünlüler ve iş insanları var. Ama bu olayla asla anılmak dahi istemiyorlar. Konuşmuyorlar bile!



DEDİKODU, ESTETİK, ŞIK KIYAFETLER



Hüseyin Gür birkaç bavulla geldiği evin yardımcılarına, zengin ve nüfuzlu komşularına kendisini şöyle tanıttı: “Ben Seher Hanım’ın manevi oğluyum.” Gelgelelim, bazı kişileri buna ikna edemedi. Dedikodu şöyle büyüdü: “Hüseyin ile Seher Hanım aslında sevgili. Ama gizliyorlar. Geldi, milyon dolarlık eve çöktü. Şimdi de ‘oğluyum’ numarası yapıyor.” Bu arada Seher Hanım öldüğünde 75 yaşındaydı, Hüseyin Gür ise şu an 54. Kendisine son derece iyi bakan Seher Alaçam’ın ölümünden bir süre önce yüzünü de gerdirdiği, estetik operasyonları hiç ihmal etmediği biliniyor. İngiliz ‘Dowtown Abbey’ dizisinden fırlamış renkli ve farklı tarzı için de çok para harcadığı biliniyor. Hüseyin Gür birkaç bavulla geldiği evin yardımcılarına, zengin ve nüfuzlu komşularına kendisini şöyle tanıttı: “Ben Seher Hanım’ın manevi oğluyum.” Gelgelelim, bazı kişileri buna ikna edemedi. Dedikodu şöyle büyüdü: “Hüseyin ile Seher Hanım aslında sevgili. Ama gizliyorlar. Geldi, milyon dolarlık eve çöktü. Şimdi de ‘oğluyum’ numarası yapıyor.” Bu arada Seher Hanım öldüğünde 75 yaşındaydı, Hüseyin Gür ise şu an 54. Kendisine son derece iyi bakan Seher Alaçam’ın ölümünden bir süre önce yüzünü de gerdirdiği, estetik operasyonları hiç ihmal etmediği biliniyor. İngiliz ‘Dowtown Abbey’ dizisinden fırlamış renkli ve farklı tarzı için de çok para harcadığı biliniyor.

ANA-OĞULUN ARASINI BOZMAYA ÇALIŞIYOR

Gelelim Seher Alaçam’ın, İngiltere’de yaşayan öz oğlu Ümit Deniz Alaçam’a (44)… Kendisi Londra’da son derece iyi bir eğitim almış finansçı. İngiliz eşinden bir süre önce boşanmış, bir oğlu var. Çocuğuna çok düşkün. Bu yüzden boşandıktan sonra Londra’dan İstanbul’a dönmemiş. Annesine olan düşkünlüğünü de çevrelerinde bilmeyen yok. Hüseyin Gür’ün evlerine çökmesi, annesinin İsviçre, Azerbaycan ve İngiltere’deki milyon dolarlık işlerine bu adamı ortak etmesinden çok rahatsızmış. Annesini son zamanlarda hep uyarmış… Bunu öğrenen Hüseyin Gür devreye girip ana-oğulun arasını bozmaya çalışmış. Seher Hanım’a oğlunun işe yaramaz olduğunu söylüyormuş!

KAVGA SIRASINDA ODAYA KAPANIYORDU



Cemiyetin “Çok zeki, kültürlü ve iyi eğitimliydi. Casuslukla ilgisi yoktu” diye anlattığı Seher Alaçam ile Hüseyin Gür’ün cicim zamanları son yıllarda bozulmuş.. Neden mi? Çünkü Hüseyin Gür, Seher Alaçam’a “Beni evlat edin, nüfusuna geçir” diye ısrar etmeye başlamış. Seher Hanım bundan rahatsızlık duyunca baskı yapmaya başlamış. Evde şiddetli tartışmalar yaşanıyormuş. O kavgalardan birkaçında Seher Alaçam kendisini odasına kitlemiş, Hüseyin Gür’ün sinirinin geçmesini beklemiş. Korkmaya başladığını birkaç dostuna anlatmış. Kavgalar gün geçtikçe artmış. Cemiyetin “Çok zeki, kültürlü ve iyi eğitimliydi. Casuslukla ilgisi yoktu” diye anlattığı Seher Alaçam ile Hüseyin Gür’ün cicim zamanları son yıllarda bozulmuş.. Neden mi? Çünkü Hüseyin Gür, Seher Alaçam’a “Beni evlat edin, nüfusuna geçir” diye ısrar etmeye başlamış. Seher Hanım bundan rahatsızlık duyunca baskı yapmaya başlamış. Evde şiddetli tartışmalar yaşanıyormuş. O kavgalardan birkaçında Seher Alaçam kendisini odasına kitlemiş, Hüseyin Gür’ün sinirinin geçmesini beklemiş. Korkmaya başladığını birkaç dostuna anlatmış. Kavgalar gün geçtikçe artmış.

Seher Alaçam'ın oturduğu sitedeki evlerin iç görünümü yukarıda. (İnternet ilanlarından temin edilmiş temsili fotoğraflardır.)

MİLYON DOLARLAR VE O KAFE

Hüseyin Gür’ün, Seher Alaçam’dan yatırım yapmak amacıyla belirli aralıklarla aldığı paraların toplamının milyonlarca dolar olduğu iddiası var. Hüseyin Gür, yurt dışındaki ortak şirketlerinin gelirini soran Seher Alaçam’ı sürekli oyalıyormuş. Öte yandan Arnavutköy’de sosyetik bir kafeden de çıkmaz olmuş! Kafeyi ihya ettiği ve yeni şubeler açtığı söylentiler arasında. Hatta son zamanlarda tüm görüşmelerini de bu kafede yapar olmuş!

EVDEKİ BÜYÜK KAVGALAR

Gelelim trajik sona… Seher Hanım vefatından kısa bir süre önce herkesin ‘garip bulduğu’ bu ilişkiden kurtulmaya karar vermiş. Hüseyin Gür’e artık evinden gitmesini söylemiş. Kızıl-kıyamet kopmuş! Hüseyin Gür’ün kavgalardan birinde Seher Hanım’a “O oğlundan sana hayır gelmez, beni evlatlık al” diye çıkıştığı söyleniyor. Oğluna düşkün olan Seher Hanım bu sözlere çok içerlemiş.