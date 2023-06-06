Casusluktan hapis yatan eski FBI ajanı hücresinde ölü bulundu

ABD’de Rusya adına casusluk yaptığı suçlamasıyla 2002 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen, kaldığı hücrede ölü bulundu.

Casusluktan hapis yatan eski FBI ajanı hücresinde ölü bulundu

ABD’de 2002 yılında mahkeme tarafından 20 yıldan fazla bir süre Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya için casusluk yapmaktan suçlu bulunan ve ömür boyu hapse mahkum edilen 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen, Colorado eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli hapishanede kaldığı hücrede ölü bulundu.

Federal Hapishaneler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, hapishane personelinin sabah saatlerinde Hanssen'i hücresinde tepkisiz bir şekilde bulması sonrası ilk yardımda bulunduğu belirtilerek, tüm müdahalelere rağmen Hanssen'in kurtarılamadığı ifade edildi. Açıklamada, Hanssen'in ölüm nedeni ise belirtilmedi.

aw907180-01.jpg

FBI'a 1976'da katılan Hanssen, FBI'a göre 1985'te Sovyetler Birliği'ne gizli bilgiler satmaya başladı. Hanssen, 2001 yılında tutuklandığı zaman çok sayıda insan kaynağı, istihbarat tekniği ve gizli ABD belgelerini tehlikeye atması karşılığında 1,4 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. FBI müfettişleri, teşkilat içerisindeki casusu teşhis etmek için yıllarca çalıştı. FBI'a göre Şubat 2001'de tutuklanmasından önceki haftalarda yaklaşık 300 personel soruşturma üzerinde çalışıyor ve Hanssen'i izliyordu.

Hanssen, FBI tarafından Virginia’da bir parkta gizli materyalleri gizli bir konum kullanarak iki kişi arasında öğeleri veya bilgileri iletmek için kullanılan bir casusluk ticaret yöntemi olan “ölü mektup kutusu” yaparken yakalanmıştı.

(İHA)

Öne Çıkanlar
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Son Haberler
40 yaş üzeri baba adaylarına uyarı Sağlık
40 yaş üzeri baba adaylarına uyarı
Dağdan topladıkları mantardan zehirlendiler: 13 kişi hastanelik oldu Güncel
Dağdan topladıkları mantardan zehirlendiler: 13 kişi hastanelik oldu
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız Yazarlar
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Yeni kabine bugün ilk kez toplanıyor. Masada neler var? Güncel
Yeni kabine bugün ilk kez toplanıyor. Masada neler var?
Dünya'nın yeni bir yan uydusu keşfedildi Teknoloji - Otomotiv
Dünya'nın yeni bir yan uydusu keşfedildi
İYİ Parti İstanbul Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney hayatını kaybetti Güncel
İYİ Parti İstanbul Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney hayatını kaybetti
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı