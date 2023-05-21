Çaykur Rizespor Süper Lig'e, Altınordu TFF 2. Lig'e!

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto 1. Lig’in 38. ve son haftası, birbirinden kritik maçlara sahne oldu.

O karşılaşmalardan birisi de Çaykur Rizespor-Altınordu maçıydı.

Rizespor , Süper Lig'e çıkmak için oynarken, Altınordu tam tersi ligde kalmak için mücadele etti.

Ev sahibinin alacağı bir puan, Süper Lig'e çıkmak için yeterli olacaktı.

Mücadeleye Rizespor etkili başladı. Oyunun kontrolünü eline alarak rakip kalede gol aradı.

Ancak Altınordu'nun da kaybedecek bir şeyi olmadığı için oyunun ilerleyen dakikalarında ataklara yanıt verdi ve pozisyon bulmaya başladı.

27'de Ahmet İlhan, Altınordu adına kritik bir gol kaçırdı.

ALTINORDU 10 KİŞİ KALDI

Kümede kalma mücadelesinde Altınordu, sahada 10 kişi kalarak işini zora soktu.

Kürşad Sürmeli'nin faulüne sarı kart veren hakem Zorbay Küçük, VAR'dan çağrıldı.

VAR'da pozisyonu izleyen Küçük, kararını değiştirdi ve 31. dakikada Kürşad Sürmeli direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Yani böyle bir durumda Altınordu'nun işi daha da zorlaştı.

İLK YARIDA GOL YOK

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı. Çaykur Rizespor'a 1 puan da yeteceği için oyunu kontrollü oynadı.

Çaykur Rizespor, ikinci yarının başlamasıyla birlikte rakip sahaya yerleşti.

Sağlı sollu ortalarla gol aradı. Ancak Rizespor, baskı kurmasına rağmen pozisyon üretmekte çok zorlandı.

Altınordu, 10 kişi olmasına rağmen iyi direndi.

Ev sahibi ekip, 1 puanın yettiğinin bilincinde oynayarak, Altınordu'nun sürpriz yapmasını istemedi ve temkinli oyunu da bırakmadı.

ÇAYKUR RİZESPOR SÜPER LİG'DE

Son dakikaları nefes kesen mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve bu sonuç Rize ekibi için yeterli oldu.

Çaykur Rizespor, gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.

Altınordu ise TFF 2. Lig'e düştü. Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de devam edecekler.

Çekişmeli bir sezon daha sona erdi. Artık Play-off maçlarıyla Süper Lig'e çıkacak son takım belirlenecek...