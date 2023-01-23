Bülent Korkmaz sert çıktı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Denizlispor'u 3-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını galibiyetten dolayı kutladı.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarının altını çizen Korkmaz, "Futbolcular pas alışverişi, boş alan bulmalarda çalıştığımız her şeyi yaptı. Maalesef santrfor bölgesinde eksiğimiz var. Orayı tamamlayacağız. Şampiyon olacaksak böyle bir oyuncu almamız lazım. Elimizdeki oyuncular, ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bu kadar iyi oyun, bu kadar çok pozisyon, çok farklı olmalıydı. Rakip 2-2'yi de bulabilirdi. Son iki maçta net olarak gördük. Santrfor mevkisini yüzde 100 tamamlamalıyız." diye konuştu.

Taraftarın maçı önde götürdükleri anda tepki vermelerine gerek olmadığına değinen Korkmaz, "Taraftarlar tepki verecekse bana versin. Oyuncuyu oynatan da çıkaran da benim. Oyuncuya sonuna kadar sahip çıksınlar. Fenerbahçe maçında nasıl takımı alkışladılarsa bundan sonraki maçlarda da alkışlasınlar. Tepkilerini bana versinler. Bunda sıkıntı yok. Takıma sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.