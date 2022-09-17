Vatandaş cebindeki 5 TL’yi çıkarıp Ali Babacan’a uzattı: Alsın AKP yesin bunu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bugün Elazığ’da esnaf ziyareti yaptı. Elazığlı bir genç, sohbet sırasında Ali Babacan’a şunları söyledi:

“POLİS ARKADAŞLAR; SEN AK PARTİ'Yİ NASIL KÖTÜLERSİN’ DİYE BENİ ALACAKLAR BİLİYORUM, O HALDEYİZ”

“Biz gençler olarak özgürce kendimizi ifade edebileceğimiz bir ülke istiyoruz. Şimdi ben burada medyanın karşısında konuşuyorum, ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü ben buradan çıktığım zaman polis arkadaşlar; Sen AK Parti'yi nasıl kötülersin’ diye beni alacaklar biliyorum, o haldeyiz. Her şey torpil olmuş.”

Babacan, Elazığ’da kendisini görmeye gelen yurttaşlara da seslendi. Babacan'ın konuşması sırasında Elazığlı bir vatandaş cebinden 5 lira çıkartarak, “İhtiyacı varsa AKP’nin bunu vereyim” dedi. Babacan, yurttaşa; “Onlar swap alıyorlar dışarıdan” yanıtını verdi. Yurttaş şöyle devam etti:

“Açlık sınırı 7 bin 500, asgari ücret ne kadar 5 bin 500. Bunu da kendisine iade ediyorum alsın AKP yesin bunu" dedi.

Bir başka vatandaş da "Bir kilo domates alın diyen utansın başkanım, Elazığ (AKP) milletvekili o utansın” diye seslendi.

“ÜÇ BUÇUK SENEDİR BİR SOSYAL KONUT YAPILACAK”

Daha önceki sosyal konutlardan hak sahibi olmasına rağmen herhangi bir şekilde faydalanamadığını söyleyen bir yurttaş Babacan’a; “Sayın başkanım, bak burada deprem oldu. Üç buçuk senedir bir sosyal konut yapılacak. Üç buçuk senedir, biz hala hak sahibiyim dükkanımı alamamışım” diye seslendi.