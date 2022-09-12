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  • Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı

Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı

Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında gönlündeki cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Şen’in birinci sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 08:50
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Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı. Ersan Şen Habertürk canlı yayınında gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
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Habertürk’te Enine Boyuna programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, gönlünden geçen cumhurbaşkanı adaylarını canlı yayında açıkladı.

Gönlündeki birinci adayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirten Şen, ikinci adayının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Ersan Şen’in gönlümdeki aday dediği bir başka isim ise sürpriz oldu. Şen, aklındaki üçüncü adayın ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu dile getirdi.

Ersan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Benim adayımı söylüyorum.
Mansur Yavaş bir.
İki numaralı Ekrem İmamoğlu.
Üç numaralı da Ali Babacan.
Hodri meydan.
Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun"

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Doğrular
12.09.2022 10:20
Doğru bir aday seçimi,sıralamada çok doğru tebrik ederim  
 
Toprak
12.09.2022 10:14
Fransa'da Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya mezarlarında Fatiha okuduğunu söyleyen Ekrem'den bir cacık olmaz. Aday yapılırsa topal değil kızarmış ördek olur.  
 
Abbas
12.09.2022 10:13
Kılıçdaroğlu gelince ekmekleri kısılacağını düşünüyorlar, yahu biraz az kazanın, mezhepçilik okumuşu da işlemiş, Peygamber bile olsa bile oy vermeyiz diyorlar, yazık ülke kalkınmaz bu kafa ile  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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