Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı

Habertürk’te Enine Boyuna programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, gönlünden geçen cumhurbaşkanı adaylarını canlı yayında açıkladı.

Gönlündeki birinci adayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirten Şen, ikinci adayının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Ersan Şen’in gönlümdeki aday dediği bir başka isim ise sürpriz oldu. Şen, aklındaki üçüncü adayın ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu dile getirdi.

Ersan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Benim adayımı söylüyorum.

Mansur Yavaş bir.

İki numaralı Ekrem İmamoğlu.

Üç numaralı da Ali Babacan.

Hodri meydan.

Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun"