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Ali Babacan: Yunanistan ateşle oynuyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara-Atina arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Babacan "Yunanistan ateşle oynuyor. Provokasyonların ulaştığı boyut kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 17:21
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan. Yunanistan ateşle oynuyor

Ali Babacan: Yunanistan ateşle oynuyor!
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde artan Türkiye Yunanistan gerilimiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan şunları söyledi:

"Son dönemde Yunanistan ateşle oynuyor. Provokasyonların ulaştığı boyut kaygı verici.

Bugünkü iktidarın ülkemize itibar kaybettirdiği bir dönemi fırsat bilen Yunan hükûmeti, egemenlik haklarımızı ihlal eden pek çok adım attı.

İktidarı kuru hamasetten vazgeçmeye, egemenlik haklarımızı iç politikaya malzeme etmemeye ve konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırıyorum.

Ege Denizi savaş senaryolarıyla anılmamalı, barış denizi olmalıdır. Kişisel siyasi beklentilerle halklar arasında husumete sebep olunmamalıdır."

İşte o paylaşım:

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