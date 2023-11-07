Çekiliş vaadiyle 72 kişiden 830 bin lira dolandırdılar

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak, bungalov ev ve son model cep telefonu çekilişi vaadiyle, 72 kişiyi 830 bin lira dolandıran 7 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: DHA
Çekiliş vaadiyle 72 kişiden 830 bin lira dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sosyal medya üzerinde canlı yayında çekiliş yapanları takip altına aldı. Polisin 3 aylık takibi sonucunda bungalov ev ve son model cep telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi 830 bin lira dolandıran 7 şüpheli tespit edildi. Çalışmasını tamamlayan polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ismi açıklanmayan 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin son 1 yıl içerisindeki 4 bin 58 banka hesap hareketinde ise yaklaşık 80 milyon lira para trafiği olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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