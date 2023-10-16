Whats'App'ta inanılmaz dolandırıcılık. Kendi kimliği ile dolandırıldı. 750 bin TL'den oldu

İzmir'de bir hastanede görev yapan doktor T.Ö.'a bir telefon geldi ve terör olayına karıştığı söylendi. T.Ö. çoğu kimsenin vereceği tepkiyi verip inanmadı ve telefonu kapattı. Ancak bu kez WhatsApp'tan kendi kimlik fotoğrafı gönderildi ve tekrar telefon aldı, kafası karışıp paniğe kapılan doktor T.Ö. gitgide tuzağa düştüğünün farkında değildi.

Dolandırıcılar Gürcistan asıllı Dr. T.Ö.'ın aklını çeldi, şehitler üzerinden vatansever duygularını da istismar ederek ağına düşürdü. Kendisini telefonda polis ve başsavcı olarak tanıtan biri kadın 3 kişiye T.Ö. hem altınlarını hem de çektiği 320 bin lira krediyi gönderdi. Başta duyduklarına inanmayan T.Ö., kafası karışınca dolandırıcıların isteklerine bir bir yerine getirdiğini fark etmedi.

FETÖ VE TERÖR OLAYLARINDA KİMLİĞİNİN KULLANILDIĞINI SÖYLEDİLER

Polisin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttüğü olayla ilgili açıklama yapan T.Ö., hastanede çalıştığı bir gün telefonla kendisini arayanların terör olayına karıştığını söylediğini, buna inanmayarak telefonu kapattığını anlattı.

Kendisini yeniden arayan bir kadının polis olduğunu, durumun çok ciddi olduğunu söylediğini ifade eden T.Ö., "Bana WhatsApp'tan fotoğraflar ve belgeler gönderdiler. Mesaja baktım, gerçekten kimliğimi gördüm. Teröre karışmış insanların fotoğraflarını gördüm. Beni tekrar arayıp güya Diyarbakır başsavcısıyla konuşturdular. Üç şehit olduğu, para ve silah çalındığı, FETÖ ve terör olaylarında kimliğimin kullanıldığını söylediler. Kafam karıştı, dinlemeye başladım." dedi.

KİMLİK FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDI

Telefondaki kişinin kendisinin özel bilgilerinin satıldığını, çalıntı olan para ve altınların da üzerinde gözüktüğünü söylediğini anlatan T.Ö., kimlik fotoğrafından dolayı ikna olarak paniğe kapıldığını söyledi.

T.Ö., sözlerini şöyle sürdürdü:

Evime baskına geleceklerini, beni tutuklayacaklarını belirttiler. Elimdeki altınları alacaklarını söylediler. Beni sürekli telefonda tuttular. Telefon kapandı tekrar aradılar. Arkadan polis sireni sesleri geliyordu. Benden elimdeki altınları göstermemi söylediler çünkü çalıntı altınlarla aynı olup olmadığını görmek istediler. Ben de fotoğraf çekip gönderdim. Buna istinaden 'evet güzel, sen şimdi bu altınları güvenilir bir yere koymalısın ki polisler baskına geldiğinde bu altınları almasınlar' dediler. Benden altınları bozdurmamı istediler. Ben de altınlarımı aldım, en yakın kuyumcuda bozdurdum. Bu parayı onların verdikleri IBAN numarasına göndermemi, orada güvende olacağını, operasyon bittikten sonra da geri verecekleri söylediler. Ben de inandım.

“DOLANDIRICILAR HESABINI ELE GEÇİRMİŞ”

Dolandırıcıların bununla da yetinmediğini, bankada parası olup olmadığını sorduğunu belirten T.Ö., parasının olmadığını söyleyince kendisini maaş aldığı bankaya yönlendirdiklerini kaydetti. Banka şubesine giderken dolandırıcıların telefonu kapattırmadıklarını, kimseyle konuşmamasını istediklerini, kendisini adım adım takip ettiklerini söylediklerini dile getiren T.Ö., şöyle devam etti:

Bana 'Dolandırıcılar senin hesabını ele geçirmiş. Ne kadar kredi çekebiliyorsan çek. Onlar çekmeden sen çek. Bir hesaba koy ki o krediyi kurtaralım' dediler. Buna da inandım. 5 dakikada kredi onaylandı ve söyledikleri hesaba yatırdım. Bana operasyonun başladığını, bankaya polisin baskın yapacağını, şubeden çıkıp izlememi söylediler. Gelen giden olmadı. O sırada eşim bana ulaştı, 'galiba dolandırılıyorsun dikkatli ol' dedi. 10 dakika sonra eşim polislerle birlikte bankaya geldi ama hesaptaki paralar gitmişti.

750 BİN TL’Sİ GİTTİ

Bozdurduğu altınlar ve çektiği 320 bin lira krediyle birlikte yaklaşık 750 bin lira dolandırıldığını ifade eden T.Ö., bu süreçte dolandırıcılarla 4,5 saat telefonla konuştuğunu, telefonu kapatmak istediğinde kendisine "hanımefendi bizim her gün kaç tane şehidimiz oluyor biliyor musunuz? Bize yardımcı olacaksınız." dediklerini, vatanseverlik duygularıyla, suçluların yakalanmasına yardımcı olma isteğiyle hareket ettiğini dile getirdi.