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  • Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler. Çekinmeden konuştu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler. Çekinmeden konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın Türk siyasi hayatını kirlettiğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:26
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Çekinmeden konuştu: Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çıldırtacak sözler

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler. Çekinmeden konuştu
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Sayın Erdoğan'ın da Cumhur İttifakı’nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim.” diyen Karamollaoğlu, “İftira, yalan, hakaret… Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar ama hakarete gelince, hazineleri çok geniş. Farkında değiller. Hakaret eden bir insan, aslında kendini tarif eder… 'Zillet İttifakı’ diyorlar sen zilletin içinde çürümüşsün, yok olmuşsun. Bu yaklaşımı benimseyenler iflah olmaz.” dedi.

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Mehmet Tok
1.10.2022 13:58
Daha ne desin ? Anlayana ama 20 yıldır anlamıyorlar  
 
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