Temel Karamollaoğlu asgari ücreti 23 bin lira yapmanın yolunu açıkladı

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen İl Kadın Kolları Başkanları Toplantısı’na Türkiye’nin dört bir yanından teşkilat mensupları katılım sağladı. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Konuşmasına asgari ücreti de ekledi. Karamolaoğlu, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde açlık sınırının baz alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Karamollaoğlu, asıl sınırın yoksulluk sınırı olması gerektiğini ifade ederek, “Açlık sınırında bir maaş sadece karnını doyur gerisine karışma demek anlamına gelir. Biz eğer iktidara gelirsek, işçisi, memuru da, esnafı da bayram edecek. Açlık sınırı 7 bin lira üzerinde yoksulluk sınırı ise 23 bin lira. Biz yoksulluk sınırında ücret verilmesini sağlarız. İsraf, yolsuzluk kaldırılırsa bunu verebiliriz. Bu kaybın bir kısmını yatırıma yatıracağız. Böylece Türkiye, hem üreten, hem çalışanına hak ettiği ücreti veren bir ülke haline gelecek. Biz örnek bir ülke haline geleceğiz. Sadece bu yetmez. 9 bölgemizde araştırma, geliştirme noktaları kuracağız. Eğitim alanında da adımlar atacağız. İmam hatipler, camiler ve Kur’an kursları da devam edecek ama ahlaki olarak kayıplarımızı da tekrar kazanacağız. Enerjide de, madencilikte de kendimize yeterli hale geleceğiz. Güneş ve rüzgar enerjisi şuanda bizim ihtiyacımızın yüzde 20’sini karşılıyor ama bunu artırmalı ve bu alanda kullanılan malzemelerin üretimini de biz yapmalıyız. Biz bir bütün olarak kalkınacağız.” İfadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, EKONOMİK ANLAMDA DIŞ SİYASETTE DE YALNIZLAŞTI”

Türkiye’nin ekonomik olarak zorlandığın belirten Karamollaoğlu, dış siyasette de ülkenin yalnızlaştığını belirterek, “Türkiye şuan da ekonomik anlamda çok zorlanıyor ve yalnızlaştık. Azerbaycan, İran ve Pakistan’dan başka kim kaldı. Biz tüm dünya ile kavga halindeyken nasıl bu projeye karşı koyabiliriz. Siyonistler Nil ve Fırat arasına sahip olduğunu iddia ediyor. Türkiye’nin de bu sınırlarda çok büyük bir alanı var. Biz dış politikada yetkili bir ufuk açacağız.” dedi.