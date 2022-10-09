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Temel Karamollaoğlu asgari ücreti 23 bin lira yapmanın yolunu açıkladı

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücret konusunda iktidarın açlık sınırı yerine yoksulluk sınırını baz alması gerektiğinin altını çizdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:28
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Temel Karamollaoğlu asgari ücret konusunda iktidarın açlık sınırı yerine yoksulluk sınırını baz alması gerektiğini söyledi

Temel Karamollaoğlu asgari ücreti 23 bin lira yapmanın yolunu açıkladı
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Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen İl Kadın Kolları Başkanları Toplantısı’na Türkiye’nin dört bir yanından teşkilat mensupları katılım sağladı. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Konuşmasına asgari ücreti de ekledi. Karamolaoğlu, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde açlık sınırının baz alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Karamollaoğlu, asıl sınırın yoksulluk sınırı olması gerektiğini ifade ederek, “Açlık sınırında bir maaş sadece karnını doyur gerisine karışma demek anlamına gelir. Biz eğer iktidara gelirsek, işçisi, memuru da, esnafı da bayram edecek. Açlık sınırı 7 bin lira üzerinde yoksulluk sınırı ise 23 bin lira. Biz yoksulluk sınırında ücret verilmesini sağlarız. İsraf, yolsuzluk kaldırılırsa bunu verebiliriz. Bu kaybın bir kısmını yatırıma yatıracağız. Böylece Türkiye, hem üreten, hem çalışanına hak ettiği ücreti veren bir ülke haline gelecek. Biz örnek bir ülke haline geleceğiz. Sadece bu yetmez. 9 bölgemizde araştırma, geliştirme noktaları kuracağız. Eğitim alanında da adımlar atacağız. İmam hatipler, camiler ve Kur’an kursları da devam edecek ama ahlaki olarak kayıplarımızı da tekrar kazanacağız. Enerjide de, madencilikte de kendimize yeterli hale geleceğiz. Güneş ve rüzgar enerjisi şuanda bizim ihtiyacımızın yüzde 20’sini karşılıyor ama bunu artırmalı ve bu alanda kullanılan malzemelerin üretimini de biz yapmalıyız. Biz bir bütün olarak kalkınacağız.” İfadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, EKONOMİK ANLAMDA DIŞ SİYASETTE DE YALNIZLAŞTI”

Türkiye’nin ekonomik olarak zorlandığın belirten Karamollaoğlu, dış siyasette de ülkenin yalnızlaştığını belirterek, “Türkiye şuan da ekonomik anlamda çok zorlanıyor ve yalnızlaştık. Azerbaycan, İran ve Pakistan’dan başka kim kaldı. Biz tüm dünya ile kavga halindeyken nasıl bu projeye karşı koyabiliriz. Siyonistler Nil ve Fırat arasına sahip olduğunu iddia ediyor. Türkiye’nin de bu sınırlarda çok büyük bir alanı var. Biz dış politikada yetkili bir ufuk açacağız.” dedi.

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Vatandaş
9.10.2022 10:40
Asgari ücreti o kadar arttırırsan eğitimli okumuş meslek sahibi kişilere ve emekliler ne kadar alacak? İktidarı muhalefeti bir olup işverenin cebindeki sermayeye göz diktikler.  
 
Millet
9.10.2022 10:39
Temel bey bir git ya ahir ömründe CHP ye yamandın aday ol yok başkanlığı bırak genç gelsin yok takıldınız chp peşine yazık ya.milli görüş hikaye herkes CHP ye çalışıyorsunuz  
 
Adalet
9.10.2022 10:33
Ekonomiyi ben mi öğreteyim size, asgari ücreti istersen 1 milyon dolar karşılığı yap enflasyonu ve üretimsizliği kontrol altına almadığın sürece 3 ay sonra alım gücü şimdikinin de altına gerileyecek.  
 
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