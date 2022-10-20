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Temel Karamollaoğlu: Erdoğan'a diziler bile destek veriyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a diziler bile destek veriyor" dedi. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı 6 partiyle uyum içinde çalışacak biri olmak mecburiyetinde. Belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı adayı ile protokol imzalayacağız" vurgusu da yaptı. İşte ayrıtılar...

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 08:34
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Erdoğan'a diziler bile destek veriyor

Temel Karamollaoğlu: Erdoğan'a diziler bile destek veriyor
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SP lideri, ortak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak da "Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, 2 gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Aday adayları vardır, üzerlerinde müzakere edilir. Belirlenme mutlaka seçim tarihi belirlendikten sonra yapılır" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının sosyal konut projesi, af düzenlemeleri, asgari ücrete yeniden zam yapma gibi çalışmalarının seçimi kazanmaya yönelik olduğunu söyleyen SP lideri, ''Asgari ücret, açlık sınırı ne kadar? Bir zam daha yapacak. 2 ay sonra emin olun o da gider; çünkü sistem bozuk. Şimdi af çıkaracaklar, birtakım insanları serbest bırakacaklar. Şimdi insanlar 'bizi hapisten çıkardı gidip destekleyelim' dese bile sandığa gittiği zaman kararını değiştirir. Niye şimdi değil de seçimden sonra? Seçimden sonra biz Tayyip Bey'in verdiğinden daha fazlasını imkan olarak sağlarız. İsrafa, yolsuzluğa engel olacağız. O bize tahminlerin ötesinde kaynak sağlayacak.

Konuta da daha fazla imkan ayrılacak. Bunların her biri Tayyip Bey'e bir kısım seçmenin yönelmesine vesile olabilir ama neticede ben Tayyip Bey'in iktidara geleceği kanaatinde değilim. Tayyip Bey'in başvurmayacağı yer yok. Şu televizyon dizilerine bakın, her dizi Tayyip Bey'e destek vermeyi telkin ediyor. Hep bir lider var, en tepede, devlet için çalışıyor, ona tavır koyanların hepsi hain. Bu mantığı yerleştirmeye çalıştırıyorlar ama sökmez'' değerlendirmesini yaptı. 

Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamaları için de  "Bana göre Kemal Bey'in türban çıkışı makul bir çıkıştı. Üzerinde tartışılabilir ama şu anda seçime gidilirken en önemli konulardan bir tanesi. İster istemez bazı kesimlerde 'AK Parti seçimi kaybederse türban ne olacak?' deniyor. Kemal Bey burada noktayı koydu" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişi başı 25 bin dolarlık milli gelir hedefinin 10 bin doların altına düştüğünü hatırlatan Karamollaoğlu, ''G 20'den bile düştük. Bugünkü duruma kendiliğinden gelmedik. 20 yıl bir parti Türkiye'yi yönetecek, 20 yıl sonra başladığından geriye düşecek. Bunu anlamak, kabullenmek mümkün değil. Söylediği prensiplerin tamamını kendisi değiştirecek. İsraf ve yolsuzluk gibi'' dedi.

Bana göre Kemal Bey'in türban çıkışı makul bir çıkıştı. Üzerinde tartışılabilir ama şu anda seçime gidilirken en önemli konulardan bir tanesi. İster istemez bazı kesimlerde 'AK Parti seçimi kaybederse türban ne olacak?' deniyor. Kemal Bey burada noktayı koydu. Bizimle beraber olmasının avantajı var. Bunun kanuni temele oturtulması bugüne kadar gündeme gelmiştir. Şu anda hükümet kararıyla iş yürüyor. Ama kanunla olursa herkes kendini rahat hisseder. Cumhurbaşkanı da 'anayasa değişikliği yapalım' dedi. Anayasa kolay değil. Biz kanunu geçirelim, arkasından anayasal teminat altına alalım, ikisinin olması problem çıkarmaz.

Tayyip Bey ve diğer taraf için geçerli. 'Anayasa değişikliği istiyoruz' desek de 360'ı geçmeden kazanması mümkün değil. Şahsen Kılıçdaroğlu bugüne kadar attığı adımlara ilave adım. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun son senelerdeki tutum değişikliğini şahsen önemsiyorum. Geldi bizim Kudüs mitingine katıldı. Orada bir konuşma yaptı, herkesi memnun etti. Bugüne kadar CHP genel başkanından böyle bir yaklaşımı millet görmemişti. Benim kanaatim bu çok önemli değişimdir. Bunu sayın Kılıçdaroğlu'nun fark etmiş olması CHP tarafından da önemli. Belli bir anlayışla yüzde 25 bandında kendilerini hapsetmişti. Şimdi bugüne kadar kendisinin dışında kalan topluma mesaj veriyor; ben bundan sonra inançlı kesimlere kesinlikle zarar verecek politikaya yaklaşmayacağım, bu önemli yaklaşımdır.

Her şeye rağmen millet ittifakının neticede daha iyi sonuç alacağını, oy alacağını düşünüyorum. Türkiye'nin şartları bunu zorlayacak. Tayyip Bey bütün imkanlarını devreye sokma gayreti içinde. Ama ben bunun yeteceğini düşünmüyorum. Şartlar hakikaten altından kalkılamayacak kadar ağırlaştı. İsraftan, yolsuzluktan hala vazgeçmiyorlar. Onun için neticede bunların patlak vereceğini bugün 'AK Partiye oy veririm' diyenlerin bile seçimde 'Yok bir 5 yıl bu sıkıntıyı çekemeyiz' diyeceklerini düşünüyorum. Adaletin yokluğu herkesi etkiliyor. Yarın siz herhangi yerde bir problemle karşı karşıya kalırsanız, adaleti ummuyorsunuz, iktidar tarafından destek bulabilir miyim diye arayışın içine giriyorsunuz. Ekonominin düzelmesi için ciddi adımlara ihtiyaç var. Bir israf, iki yolsuzluk ortadan kalkmalı.

AK Parti kadroları boşaldı. Şimdi üçüncü sınıf kadrolar geldi iş başına. Ne Babacan ekibi, ne Davutoğlu ekibi var. İnsanların buraya kolayca meyledeceği kanaatinde değilim. Artık herşey çok açık ve net ortaya kondu. Enflasyonu hiçbirimiz bu ölçüde beklemiyorduk. İnsanın da canını en çok bu yakıyor. Ekonomi ve adalet. Adalet noktasında belki bir adım atacaklar, bazı mahkumlar serbest bırakılabilir. Eğer öyle yola gidilirse haksız yere hapse gidenler af edilebilir. Af dediğiniz bütün suçlular affedilecek manasına gelmez. Af dediğiniz doğrudan doğruya fikir ve düşünce hürriyetinden kaynaklanan suçlar, ağırlık orada. Adam çocuğunu, hanımını katletmiş, buna rıza göstermeyiz. Onun af kapsamına girmesi mümkün değil. Burada hissiyat devreye girmemeli. Olacak iş mi? Adana'da suç işlediği iddia ediliyor, Kars hapishanesine gönderiliyor. Bu suçlar yaygın. Yoksa tecavüz suçları, özellikle çocuklara karşı olan suçları affetmek diye bir şey olamaz. Çoluğunu, çocuğunu katleden insanlar affedilemez zaten.

TÜRKİYE'NİN BAŞI YOKSULLUK VE YOLSUZLUKLA DERTTE

Bazı arkadaşlar bizim ittifakın içinde olmamıza rıza göstermeyebilir. Ancak 'AK Parti ile birlikte olalım' diyenler şimdiye kadar belki kişi olarak vardır. Onun dışında böyle bir eğilim yok. AK Parti koparken açık ve net şekilde 'Biz milli görüş gömleğini çıkardık' dediler. Bu bizatihi sayın Erdoğan'ın ifadesi. Gömlek çıkarmak bizim anladığımız manada bütün umdelerini, prensiplerini terk etmek manasına geliyor. Bizim tatbik etmeyeceğimiz politikaları uygulamaya koyuyorlar. Buna da tabanımız kesinlikle rıza göstermez. Ekonomi, dış politika, eğitimde ve ahlaki değerlerde. Bizim için önce ahlak düsturu çok önemlidir. Şu anda Türkiye'nin başı özellikle yoksullukla ve yolsuzlukla dertte. Siz dürüst olacaksınız, insanlar arasında ayrım yapmayacaksınız, iftira etmeyeceksiniz, haksız yere kazanç elde etmeyeceksiniz. Üzülerek ifade ediyorum ama bu Türkiye'de adeta kural hale geldi.(YENİÇAĞ)

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Yurttas
20.10.2022 08:58
Bizde ne yapıyoruz anında kanalı değiştirip programları,diziyi seyretmiyoruz.Hükümet yanlısı kanal bir dizi var" düşünce eyleme geçmediği sürece suç değildir "repliği var diziyi takip e devam  
 
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