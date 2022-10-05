Çekirdeği ile sakın tüketmeyin. Hastanelik ediyor. Her derde deva meyve

İHA’nın haberine göre; Tokat'ta kayalık yerlerdeki çalılıklar içinde ve ormanlarda yetişen kırmızı ve sarı renkte olan alıç meyvesi sonbahar aylarında toplandığı biliniyor.

İplere tek tek dizilerek satışa sunulan alıç meyvesi geçmişten günümüze kadar birçok sağlık sorunun tedavisinde şifa niyetine kullanılıyor.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi Avrupa'da da kabul edilen alıç meyvesi fazla tüketildiğinde ise sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar alıç meyvesinin fazla tüketilmesi halinde bağırsak sorunlarına yol açabileceği, çekirdeği ile yenilmesi halinde ise mide de kitle oluşturabileceği uyarısında bulundu.

ÇEKİRDEĞİ İLE TÜKETİLMESİ ÖNERİLMİYOR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, alıç meyvesinin çekirdekleri ile birlikte tüketilmemesi konusunda uyarması dikkat çekti.

Özkan alıcın fazla yenmesinin de ciddi sıkıntılara yol açabildiğine dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“Bu çekirdekler midede bir çekirdek oluşturup etrafında diğer gıdaların birikmesine ve taşlaşmasına sebep olabiliyor. Bu durumda da bağırsak tıkanmasına kadar giden sonuçlara neden olabiliyor. Genellikle hastalar karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerle geliyor. Öncelikle biz bunu endoskopiyle parçalayıp küçük parçalar haline getirip normal yoldan atılmasına çalışıyoruz. Ancak bazen bu mümkün olmayabiliyor. Endoskopi ile ağzından çıkartmak gerekebiliyor. Hatta daha ileri dönemlerde eğer ince bağırsağa geçmiş ve ince bağırsakta bir yeri tıkamışsa ameliyatla bunu çıkartmak gerekebiliyor. Özellikle ince bağırsağı tıkamış ve hasta gelmekte geç kalmışsa bağırsağın bir kısmını almak dahi gerekebiliyor. Yaşlılar, takma dişi olanlar, iyi çiğnemeden ve çekirdekleriyle yiyorlar. Bu nedenle çekirdeklerinin yenmemesini yerken de iyice çiğneyerek yenmesini öneriyoruz. Ve miktarda mümkün olduğu kadar az tutmak lazım. Tadımlık yemek gerekiyor. Geçen yıl 8-10 tane bu şekilde hastamız oldu. Hatta 3 hastamızı ameliyat etmek zorunda kaldık”

Özkan, özellikle mide bağırsak ameliyatı geçirmiş olanların daha da dikkatli olması gerektiğine değinerek, “Onlarda da bazen yapışıklıklar olabiliyor. O tür hastalar bu iş için daha da riskli hale geliyor. Bu nedenle çekirdeklerini yememek gerekiyor” ifadelerini kullandı.