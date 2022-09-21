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Çarşı pazarda fiyatlar düşecek diye bekleyenlere kötü haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım üreticisinin maliyetlerindeki artışı gösteren Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı. Çiftçinin maliyeti katlandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:34
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Çarşı pazarda fiyatlar düşecek diye bekleyenlere kötü haber
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tarım üreticisinin maliyetlerindeki artışı gösteren girdi enflasyonunu açıkladı. Tarım Girdi Fiyat Endeksi’ne (Tarım-GFE) göre maliyetlerdeki artış aylık yüzde 1,39 yıllık yüzde 133,41 arttı.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde1,22 ile hayvan yemi ve yüzde 1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde6,57 ile malzemeler ve yüzde6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde4,72 ile enerji ve yağlar ve yüzde0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,90 ile veteriner harcamaları ve yüzde 51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 201,13 ile enerji ve yağlar oldu.

 İşte TÜİK'ten yapılan açıklama:

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %133,41, aylık %1,31 arttı

Tarım-GFE'de (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %83,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %133,41 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,72 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %6,44 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %141,75 artış gerçekleşti.



Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2022


 

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %33,90 ile veteriner harcamaları ve %51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile enerji ve yağlar oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2022

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,22 ile hayvan yemi ve %1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,57 ile malzemeler ve %6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise %4,72 ile enerji ve yağlar ve %0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (%), Temmuz 2022




 

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Abbas
21.09.2022 11:43
Düşmeyi bırakın, yerinde bile saymaz, bu şatafat için,itibar için Mangır lazım, hazine Tam Takır  
 
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