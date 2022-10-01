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Tarladan sofraya 3,5 kat pahalılık! Vatandaşın ucuz meyve-sebze yemesi hayal oldu

Gübre, yem, mazot ve elektrik fiyatları artınca çitçinin maliyeti yükseldi. Buna bir de nakliye masrafları, marketlerin giderleri eklenince vatandaşın ucuz meyve sebze yemesi hayal oldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:59
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Tarladan sofraya 3,5 kat pahalılık! Vatandaşın ucuz meyve-sebze yemesi hayal oldu

Tarladan sofraya 3,5 kat pahalılık! Vatandaşın ucuz meyve-sebze yemesi hayal oldu
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını açıkladı. Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla maydanozda görüldüğünü belirterek, "Maydanoz 3,5 kat, marul 3,3 kat, domates ve limon 3,2 kat, elma ise 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı" dedi.

MALİYETLERİ FİYATLARI ŞİŞİRİYOR

"Üreticide 1 lira 36 kuruş olan maydanoz 4 lira 80 kuruşa, 3 lira 79 kuruş olan marul 12 lira 55 kuruşa, 5 lira 30 kuruş olan domates 16 lira 93 kuruşa, 6 lira 67 kuruş olan limon 21 lira 23 kuruşa, 4 lira 60 kuruş olan elma ise 14 lira 3 kuruşa markette satıldı" diyen Bayraktar, "Artan üretim maliyetleri fiyatları şişiriyor, bu da enflasyon olarak geri dönüyor" dedi.

ÜRETİCİ MAĞDURİYET YAŞIYOR

Üreticinin maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Bayraktar şunları söyledi:

"Son bir yılda üre gübresinin fiyatı yüzde 208, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 207 zamlandı. Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 14 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 216 oranında arttı. Besi yemi yüzde 113, süt yemi yüzde 116, elektrik fiyatları yüzde 140 yükseldi."

İşte Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası:

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