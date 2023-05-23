‘Bekar kadınları sahiplendireceğiz’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı’na Meral Akşener’den canlı yayında olay yanıt

Katıldığı bir yayında 'Bekar kadınları sahiplendireceğiz' diyen HÜDA PAR'a tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dangalak, seni sahiplendirelim" dedi.

Habertürk'te Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Hülya Hökenek'in sunduğu Seçim 2023 programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Bekar kadınları sahiplendireceğiz' diyen HÜDA PAR'a tepki gösterdi.

Bu sözlere çok sinirlenen Akşener, "Sahiplendirmek ne demek ya. Küfür edeceğim şimdi. Dangalak diyeyim. Seni sahiplendirelim" ifadelerini kullandı.