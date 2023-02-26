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Jaylen Brown'dan Philadelphia Sixers taraftarı hakkında flaş açıklama: Çizgiyi aşıyorlar

Boston Celtics ve Philadelphia Sixers karşılaşmasının ardından Jaylen Brown açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 23:57
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Celtics'in yıldızından Sixers taraftarına isyan

Jaylen Brown'dan Philadelphia Sixers taraftarı hakkında flaş açıklama: Çizgiyi aşıyorlar
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NBA’de bugün sabaha karşı oynanan maçta Boston Celtics, Philadelphia Sixers‘ı 107-110 mağlup etti. Doğu lideri Celtics, zorlu deplasmandan Jayson Tatum’ın kritik üçlüğüyle çıktı.

REKABET UZUN YILLAR SÜRÜYOR
Celtics ile Sixers arasındaki rekabeti uzun yıllar boyunca günümüze kadar geldi. Uzun yıllardır süren bu çekişme, son dönemde iki takımın da güç kazanması sebebiyle iyice alevlendi.

"ÇİZGİYİ AŞIYORLAR"
Her iki takımın taraftarı da oldukça ateşli. Bu yüzden normal sezon veya playoff maçı fark etmeden, rakip takım oyuncularına baskı kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Ancak Celtics yıldızı Jaylen Brown’a göre, taraftarlar bazen çizgiyi aşabiliyor: “Philadelphia seyircisi biraz düşmanca davrandı. Maç içerisinde kenardan bize çılgınca şeyler söyleyen insanlar vardı, biz elimizden geldiğince bunlara tahammül ettik. Aşırıya kaçan izleyicilerden biriyle konuşmaya başladım. Maçtan önce sahaya girerken insanlar bize “Umarım sakatlanırsınız, umarım aşilinizi yırtarsınız” diyorlardı. İnsanların takımlarını sevdiklerini anlıyorum ama zaman zaman çizgiyi aşıyorlar.” 

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