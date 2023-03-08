Cem Küçük ne olur ne olmaz diye iki taraflı yağ yaktı. Yağlar eridi aktı gitti be...

Her çıktığı televizyon programında İktidara methiyeler düzen yandaş yazar Cem Küçük'e bugünlerde bir şeyler oldu her nedense..Hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmasından sonra...Küçük, ne olur ne olmaz diyerek çift taraflı yağ yakmaya başladı. İşte o yağ yakmanın en belirgin sözleri. Cem Küçük Kılıçdaroğlu siyasi deha olarak gördü ve şunları söyledi::

"Sayın Kılıçdaroğlu siyasi dehasını gösterdi. Ama şimdi dünya çapında bir deha olan Erdoğan ile yarışacak."