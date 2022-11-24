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Cem Küçük’ten ikinci büyük itiraf: Yahudi bankerlerden borç aldık

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük katıldığı televizyon programında "Sen istediğin kadar ABD’ye bir şeyler de ama gidip onların kapısını çalıyorsun." dedi ve iktidarın geçtiğimiz günlerde Yahudi bankerlerden borç aldığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:04
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Cem Küçük: Sen istediğin kadar ABD'ye bir şeyler de gidip onların kapısını çalıyorsun. Daha geçen Yahudi bankerlerden borç aldık

Cem Küçük’ten ikinci büyük itiraf: Yahudi bankerlerden borç aldık
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Yandaş gazeteci Cem Küçük, HaberTürk TV’de “Kübra Par’la Açık ve Net” programına konuk oldu.

Küçük, Türkiye’nin Batı’ya "muhtaç" olduğunu ifade ederek, “İşsizlik rakamları bir miktar geriliyor ama maliyetler artıyor... Türkiye, ABD ile ilişkisini bozamaz çünkü borcu var, ihracat yapıyor. ABD’nin emeklilik fonlarından borç aldık. İngilizlerden alıyoruz, Kanadalılardan alıyoruz.” dedi.

PARA BATI’DA, DOĞU’DA DEĞİL
“Çin Hindistan, Pakistan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nde para bir yere kadar.” diyen Cem Küçük, “Üretim Doğu’da ama para Batı’da. Dünyada gezen para 8 trilyon dolar ise bunun 5-6 trilyon dolarını ABD ve Avrupa kontrol ediyor. Bunlar da her şeyi çok düzgün yapmıyor.” şeklinde konuştu.

“DAHA GEÇEN AY YAHUDİ BANKERLERDEN BORÇ ALDIK”
Türkiye hep Batı’dan borçlandığını, Doğu’dan borçlanmadığını çünkü Doğu’da para olmadığını belirten yandaş gazeteci, “Sen istediğin kadar ABD’ye bir şeyler de ama gidip onların kapısını çalıyorsun. Daha bir ay önce Yahudi bankerlerden de borç aldık. Aldık, almadık mı?” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE GIDA, EV, ARABA FİYATLARI UÇTU
Türkiye’nin borç faiz oranını geçmiş dönemlerle kıyaslayan Küçük, “Eskiden biz mesela 50 milyar dolar borç alıyorsak, 50 milyar dolar faiz veriyorduk. Şimdi 50 milyar dolar alıyorsak 20 milyar dolar faiz veriyoruz. Bunu düşürdük.” dedi.

"AVRUPA'DA EN YÜKSEK ENFLASYON TÜRKİYE'DE"
Cem Küçük, “Enflasyon böyle giderse ocakta inmez ise bu fiyatlar AK Parti sıkıntı yaşayacak.” derken Avrupa'da en yüksek enflasyonun Türkiye’de olduğunu hatırlattı. Küçük, gıda, ev ve araba fiyatlarının uçtuğunu, Avrupa'da durumun böyle olmadığını da sözlerine ekledi.

Küçük, hükümetin, 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranını yüzde 122.93 olarak ilan edilmesine, “Resmî enflasyon yüzde 85 değil miydi?” sözleriyle tepki göstermişti.;

yenicaggazetesi.com.tr
 

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Abbas
24.11.2022 17:12
Doğruyu söylemek erdemliktir  
 
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