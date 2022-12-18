Cem Toker’in 'İndiregandi haftası' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Liberal Demokrat Partisi üyelerinin Beyoğlu İlçe Başkanlığı binasına astıkları “17/25 Aralık İNDRAGANDİ’yi anma haftası” yazılı pankart sosyal medyada gündem oldu.
Pankart geçtiğimiz yıllarda asılmış ve polis ekipleri tarafından indirilmişti.
LDP eski Genel Başkanı Cem Toker o afişi yeniden paylaşırken afişe yüzlerce beğeni ve yorum geldi.
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