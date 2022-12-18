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Cem Toker’in 'İndiregandi haftası' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Liberal Demokrat Partisi üyelerinin (LDP) parti binalarına astığı 17-25 Aralık mesajlı pankart gündem oldu. 

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:37
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Cem Toker Liberal Demokrat Partisi üyelerinin astığı İNDRAGANDİ’yi anma haftası pankartını paylaştı

Cem Toker’in 'İndiregandi haftası' paylaşımı sosyal medyayı salladı
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Liberal Demokrat Partisi üyelerinin Beyoğlu İlçe Başkanlığı binasına astıkları “17/25 Aralık İNDRAGANDİ’yi anma haftası” yazılı pankart sosyal medyada gündem oldu. 

Pankart geçtiğimiz yıllarda asılmış ve polis ekipleri tarafından indirilmişti.

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker o afişi yeniden paylaşırken afişe yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

 

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Beşiktaşlı
18.12.2022 11:04
Adamlar inkar etmiyor ki r  
 
Simya
18.12.2022 10:56
17 - 25 aralık denen şey Fetö şebekesinin diğer ortağını yeme şekliydi neden hak veriyorsunuz o şebekeden kurtulmaya çalışırken halen aktifler diğeride oyla gidecekken,bu ne saçmalık afiş çok saçma  
 
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