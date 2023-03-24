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  • Cem Toker: Bakanlar milletvekili adayı olamaz. Erdoğan’ın milletvekili yapacağım dediği 17 bakan da kamu görevlisidir

Cem Toker: Bakanlar milletvekili adayı olamaz. Erdoğan’ın milletvekili yapacağım dediği 17 bakan da kamu görevlisidir

Erdoğan'ın 17 bakanın da milletvekili adayı olacağını duyurmasının ardından Cem Toker sosyal medya hesabından “Bakanlar milletvekili adayı olamaz” paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:39
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Cem Toker: Bakanlar milletvekili adayı olamaz

Cem Toker: Bakanlar milletvekili adayı olamaz. Erdoğan’ın milletvekili yapacağım dediği 17 bakan da kamu görevlisidir
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Seçime günler kala tartışmalar da hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında 17 bakanın da milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. 

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Toker, bakanların milletvekili adayı olamayacağını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Toker şunları yazdı:

Erdoğan’ın milletvekili yapacağım dediği 17 bakanı da “kamu görevlisidir”. Bakanlar Yargıtay içtihatları ile “kamu görevlisidirler”. Aday olacak bakanlar 16 Mart günü 17:00’de istifa etmeliydi. Bakanlar milletvekili adayı olamazlar.

ERDOĞAN: 17 BAKAN ADAY OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı NTV ve Star TV ortak yayınında kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyükşehirlerden listelere gireceğini söyledi.

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