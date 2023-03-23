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Cem Toker'den Mehmet Metiner'e canlı yayında olay cevap

AKP’li Mehmet Metiner ile LDP’li Cem Toker arasında yaşanan ‘müjde’ çıkışı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Toker tek kelime ile herkesi kahkahalara boğdu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:58
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Cem Toker'den olay gönderme

Cem Toker'den Mehmet Metiner'e canlı yayında olay cevap
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AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner ve Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker’in yaklaşık bir yıl önce katıldığı televizyon programı yeniden gündem oldu.

Mehmet Metiner ‘müjde’ vereceğini açıklayarak ‘Gebze’de, organize sanayi bölgesinde’ diyerek cümleye giriş yaptı. Bunun üzerine Cem Toker AKP’nin geçmiş dönem söylemlerine atıfta bulunarak ‘petrol mü bulunmuş?’ şeklinde espiri yaptı. Toker'in çıkışı programdaki konukları güldürdü. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

HER SEÇİM ÖNCESİ ‘MÜJDE’ VERİLİYOR

Cem Toker ve Mehmet Metiner arasındaki ‘müjde’ espirisi akıllara her seçim öncesi AKP’nin petrol ve doğal gaz bulduk açıklamalarını akıllara getirdi.

2004'ten beri yaklaşık 30 kez Anadolu'nun değişik yerlerinde ya da denizlerde ‘petrol' ya da ‘doğalgaz' bulunduğuna dair açıklamalar yapıldı ama bunların arkası gelmedi. Sadece Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunduğu iddiası bile birkaç yılda bir gündeme getiriliyor. Ancak ortada somut bir durum bulunmuyor.

AKP’NİN 'MÜJDE' TARİHÇESİ

9 Eylül 2004: Akçakoca açıklarında doğalgaz bulundu.

26 Kasım 2006: Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol müjdesi.

7 Şubat 2014: Diyarbakır'da Türkiye'nin 40 yıl ihtiyacını karşılayacak kaya gazı bulundu.

15 Mayıs 2009: Sakarya Kaynarca'da doğalgaz bulundu.

9 Ocak 2015: Trakya'da yeni doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.

14 Ekim 2015: Karadeniz'de 30 milyar metreküp gaz rezervi keşfedildi.

24 Şubat 2016: Sakarya'da doğalgaz bulundu.

20 Nisan 2016: Adana'da doğalgaz bulundu.

16 Mayıs 2018: Batman'dan sonra Mardin ve Şırnak'ta petrol yatakları bulundu.

29 Haziran 2020: Akçakoca'da doğalgaz keşfi oldu.

21 Ağustos 2020: Erdoğan, “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirildi. Fatih sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğal gaz buldu” dedi.

4 Haziran 2021: Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, Filyos Limanı açılışında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal­gaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi.

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