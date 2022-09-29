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Cem Yılmaz: Sepetimin ipleri keseyi omu...

Komedyen Cem Yılmaz’ın bir gösterisinde Karadeniz türkülerini ele aldığı bölümü sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:00
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Cem Yılmaz gösterizinde Karadeniz türkülerini analiz etti seyirci kahkahaya boğuldu

Cem Yılmaz: Sepetimin ipleri keseyi omu...
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği gösterisinin bir bölümünde Karadeniz türkülerini ele aldı

Karedeniz insanının esprili kişiliği ile bütünleşen türkülerini analiz eden sanatçının gösterisinin o bölümü sosyal medyada paylaşılmasından itibaren kısa sürede binlerce beğeni aldıı.

Karadeniz şivesini en az bir Karadenizli kadar mükemmel taklit eden Cem Yılmaz gösteri boyunca izleyenleri kahkahaya boğuyor.

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