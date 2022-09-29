Cem Yılmaz: Sepetimin ipleri keseyi omu...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği gösterisinin bir bölümünde Karadeniz türkülerini ele aldı
Karedeniz insanının esprili kişiliği ile bütünleşen türkülerini analiz eden sanatçının gösterisinin o bölümü sosyal medyada paylaşılmasından itibaren kısa sürede binlerce beğeni aldıı.
Karadeniz şivesini en az bir Karadenizli kadar mükemmel taklit eden Cem Yılmaz gösteri boyunca izleyenleri kahkahaya boğuyor.
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