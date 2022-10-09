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Cem Yılmaz'dan Boğaziçi Üniversitesi tepkisi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının her yıl ekim ayında düzenledikleri "Mezunlar Günü Etkinliği'nin", üniversite yönetimi tarafından izin verilmediği için ilk kez okul dışında yapılacak olmasına Twitter tepki gösterdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 18:36
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Cem Yılmaz'dan Boğaziçi Üniversitesi tepkisi: Böyle de bir dezenformasyon görmedim

Cem Yılmaz'dan Boğaziçi Üniversitesi tepkisi
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Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BUMED), her sene eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen "Mezunlar Etkinliği"ne bu yıl izin verilmediğini açıklamıştı. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Boğaziçi üniversitesi mezunlar derneği buluşmasını Boğaziçi mezunlar derneğinde yapılmasına Boğaziçi üniversitesi tarafından izin verilmemiş.Böyle de bi dezenformasyon görmedim !! Wooow diyoruz ve geçiyoruz ! Hatta oo yeaah !”

BUMED, yeni kutlama yeri olarak Akatlar’daki Sanatçılar Parkı’nı belirledi. Boğaziçi mezunları, 9 Ekim Pazartesi günü parkta buluşacak.

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