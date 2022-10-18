Cem Yılmaz Özkan Uğur'un doğum gününü kutladı: Yaşın yok tek bir hünerin yok

Çektiği filmlerde müzisyen Özkan Uğur'a mutlaka yer veren Cem Yılmaz, yakın dost olduğu usta müzisyenin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Uğur'a dair son derece özel satırlar yazan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Sen çok yaşa kral! Yaşın yok yaşını kutlayayım, tek bir hünerin olsa, yok, hangi hünerini öveyim. Sazınla sözünle hayatımızın güzelliği , şahane abim Nice nice yılların olsun sağlıkla mutlulukla"