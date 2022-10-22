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Cem Yılmaz yeni filminin çekimlerine başlayacağı tarihi açıkladı

Bir dijital platform için yaptığı Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara gelen ve bazı çevreler tarafından eleştirilerin hedefi olan Cem Yılmaz yeni filmi “Do Not Disturb Ayzek Bir Gece” nin çekimlerine başlayacağı tarihi açıkladı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 00:08
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Cem Yılmaz yeni filminin çekimlerine başlayacağı tarihi açıkladı
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Cem Yılmaz 2019 yılında çektiği Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri Ayzek’in maceralarına yer vereceği filminin kadrosundaki oyuncuları kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yılmaz, “Do Not Disturb Ayzek Bir Gece” filminin kadrosundaki Nilperi Şahinkaya, Celal Kadri Kınoğlu, Mustafa Kırantepe Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Ahsen Eroğlu ile bir araya gelmiş ve sevenlerini heyecanlandırmıştı.

FİLMİN ÇEKİMLERİNİN BAŞLAYACAĞI TARİHİ VERDİ

Cem Yılmaz son olarak Instagram hesabından filmin setinden fotoğraflar paylaştı ve "Evet filmciler hayal ederler yaparlar ! Burası orası... Pazar günü çekimlerine başlayacağımız filmimizdeki tüm arkadaşlarıma başarılar. Sevgili seyircimize saygımla geldim" notunu düştü.

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