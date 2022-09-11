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  • Cem Yılmaz kendisine 'soytarı' diyenlere öyle bir cevap verdi ki. Bakın ne söyledi

Cem Yılmaz kendisine 'soytarı' diyenlere öyle bir cevap verdi ki. Bakın ne söyledi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın iki yıl önce TikTok videoları ile ilgili görüşlerini anlatan ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 20:17
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Cem Yılmaz kendisine 'soytarı' diyenlere öyle bir cevap verdi ki. Bakın ne söyledi

Cem Yılmaz kendisine 'soytarı' diyenlere öyle bir cevap verdi ki. Bakın ne söyledi
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Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, TikTok videoları ile ilgili görüşlerini anlatan ifadeler kullanmıştı. Cem Yılmaz’ın sözleri iki yılın ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte Cem Yılmaz’ın o sözleri:

“Yanlış anlamasın kimse darılmasın da soytarılığım benim için bir problem değil. Tanım olarak değil. Benim gibi bir çocuğa soytarı diyorsun aç bakalım Tiktok videolarını... Bunların içinde sayısalcılar var sözelciler var. Sen beni hiç gördün mü iş yerinde printer'ın önünde göbek attığımı. Görmedin demi. Benim yaptığım işlerin gerçekten ne kadar minimal olduğunu toplasan 13 tane senaryosunu yazdığım filimim var. 3 tane de repertuarım var sahnede. Benim yaptığımın tamamı bu. Diyor ki soytarılık yapma. Hangi işte gördün. Printer'ın önünde oynadığımı. Çakmakla osuruğumu yaktığımı gören var mı? Yok. Burnuma Wasabi soktuğumu gören var mı? Yok. Bütün dünya şu anda bu videoları izliyor. Bu insanları komedyenler mi delirtti? Ben bu yelpazeye baktığım zaman zihinsel gelişim olarak kendimi bir astronota daha yakın hissediyorum.”

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