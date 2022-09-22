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TikTok siyasilere yasak getirdi

Bir sosyal medya uygulaması olsan TikTok'ta siyasi kampanya için bağış toplanma yasakladı. TikTok, siyasi hesapları için "zorunlu doğrulama" da dahil olmak üzere yeni politikalarını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:20
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Tiktok'tan siyasilere kampanya için bağış toplanmayı yasakladı

TikTok siyasilere yasak getirdi
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TikTok'un küresel iş çözümleri başkanı Blake Chandlee bir blog yazısında, siyasi reklamları yasaklayan uygulamanın kampanya bağışı toplamayı da yasaklayacağını belirtti. Yasak, bağış isteyen videoları ve siyasi partilerin insanları internet sitelerindeki bir bağış sayfasına yönlendiren videoları içereceği duyuruldu.

Yahoo!News'un haberine göre, Çin merkezli video paylaşım uygulaması, "zararlı dezenformasyonları platformdan uzak tutmak" amacıyla hükümetler, politikacılar ve siyasi parti hesapları için "zorunlu doğrulamayı" test etmeye de başlayacak.

Chandlee, doğrulama sayesinde bir hükümet, politikacı ya da siyasi parti hesabına ait içeriği izleyen herkesin hesabın "gerçek" ve kaynağın "güvenilir" olup olmadığını bilmesinin sağlanacağını yazdı.

Chandlee yaptığı açıklamalarda "Birçok siyasi hesap profillerine doğrulanmış rozetini zaten eklemiş olsa da, bunu yapmak şu anda isteğe bağlı. Bugünden itibaren ABD'de, ara seçimlere kadar hükümetlere, politikacılara ve siyasi partilere ait hesaplar için zorunlu doğrulamayı deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ HESAPLAR İÇERİK ÜRETİCİ FONUNDAN FAYDALANAMAYACAK

Blog yazısında, uygulamanın ayrıca siyasi hesapları, kullanıcıların platforma içerik göndermeleri karşılığında alabilecekleri parasal bir fon olan "İçerik Üreticisi Fonu" için uygunsuz hale getireceği ve hediye, bahşiş ve e-ticarete erişimi engelleyeceği duyuruldu.

TikTok'un küresel iş çözümleri başkanı Chandlee, "Bu değişiklikler, mevcut siyasi reklam yasağımızla birlikte, hükümetlere, politikacılara ve siyasi partilere ait hesapların büyük ölçüde TikTok'un para kazanma özellikleri aracılığıyla para veremeyeceği veya alamayacağı, içeriklerini tanıtmak için para harcayamayacağı anlamına geliyor" dedi.

Duyuru, araştırmacıların TikTok hesaplarının Avrupa, Asya ve Güney Amerika'daki seçimler öncesinde dezenformasyon yaymak için kullanıldığını tespit etmelerinden bir ay sonra geldi. Chandlee, bu yeni politikaların TikTok'u "insanları bölen değil bir araya getiren olumlu bir ortam" ifadelerini kullandı.

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