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  • Cem yılmaz neden gündem oldu? Cem Yılmaz Erşan Kuneri'ye kim, neden dava açtı?

Cem yılmaz neden gündem oldu? Cem Yılmaz Erşan Kuneri'ye kim, neden dava açtı?

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisinde kara bulutlar dolanıyor. Netflix’de yayınlanan ve Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Can Yılmaz gibi yıldız isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisine dava açıldı. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi gündem oldu. Peki, Cem yılmaz neden gündem oldu? Cem Yılmaz Erşan kuneri'ye kim neden dava açtı?

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:13
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Cem yılmaz neden gündem oldu? Cem Yılmaz Erşan Kuneri'ye kim, neden dava açtı?

Cem yılmaz neden gündem oldu? Cem Yılmaz Erşan Kuneri'ye kim, neden dava açtı?
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Erşan Kuneri dizisi Netflix’de yıldız kadrosuyla yayınlanmıştı. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Can Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisine dava açıldı. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri’ye ilişkin son durum merak ediliyor. Peki, Cem yılmaz neden gündem oldu? Cem Yılmaz Erşan Kuneri'ye kim neden dava açtı?

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

Dernek adına açıklama yapan Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, " Dava açtık Cem Yılmaz'a. Daha önce kurucu başkanımız rahmetli Orhan Kural hocamızla birlikte açtığımız davalarda marka belli değil, haksız rekabete girmez gibi tamamen alakasız cevaplar verildi.

Bu defa böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Bir özendirme var. En önemli başlama nedenlerinden birisi özentidir. Bir insanın bir konuda bu kadar ısrarla tüm filmlere hoş gösterecek şekilde sigara sahnelerini koyması doğru değildir. Bu ancak bir maddi menfaat temin etmekle olur" dedi.

Ayrıca dernek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İhbarlar Ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü'ne dilekçe vererek Cem Yılmaz hakkında araştırma yapılmasını ve usulsüzlük olduğu tespit edilirse savcılığa ihbar edilmesini istedi.

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