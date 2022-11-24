Netflix'te bu haftanın en çok izlenen dizileri

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları paylaşmaya devam ediyor.

İŞTE 14 VE 20 KASIM ARASINDA EN ÇOK İZLENENLER

Listede en çok izlenen yapımın The Crown'un 5. sezonu olduğu ortaya çıktı. 2 haftadır Top10 listesinde olan yapım 84.310.000 kişiye ulaştığı belirtildi.

İkinci sırada 1899 dizisinin 1. sezonu yer aldı. 1 haftadır listede olan yapım 79.270.000 kişi tarafından izlendi.

Üçüncü sırada ise Manifest dizisinin 4. sezonu yer aldı. 3 haftadır listede olan yapım toplamda 35.730.000 kişi tarafından izlendi.