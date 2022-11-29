29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mahkemeden Cem Yılmaz'a kötü haber

Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar tutarındaki nafaka azaltılıp Türk Lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin TL'ye düşürülmüştü. İstinaf mahkemesi, söz konusu kararı bozarak, Cem Yılmaz tarafından eski eşine 10 bin dolar nafaka ödenmesine karar verdi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:24
Takip Et

İstinaf mahkemesinden Cem Yılmaz'a nafaka indirimi kararına ret! 10 bin dolar ödeyecek

Mahkemeden Cem Yılmaz'a kötü haber
+
Aa
-

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 20 ay evli kalmış ve 2013 yılında boşanmışlardı. Kemal adında 10 yaşında bir oğulları olan çiftten ünlü komedyen, boşanmanın ardından mahkeme kararına göre eski eşine 10 bin dolar nafaka ödüyordu.

Yılmaz, 2022 yılında dolar kurundaki artış ve koronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için Ahu Yağtu'ya dava açarak, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye indirilmesini talep etti. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın 'nafaka' talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesini kabul etti.

Ahu Yağtu'nun avukatı, mahkemenin nafakayı 70 bin TL indirmesinden sonra istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede; davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilenmediği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon TL ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade edilerek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

İstinaf mahkemesi, başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın iki hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı bulunuyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.