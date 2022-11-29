Mahkemeden Cem Yılmaz'a kötü haber

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 20 ay evli kalmış ve 2013 yılında boşanmışlardı. Kemal adında 10 yaşında bir oğulları olan çiftten ünlü komedyen, boşanmanın ardından mahkeme kararına göre eski eşine 10 bin dolar nafaka ödüyordu.

Yılmaz, 2022 yılında dolar kurundaki artış ve koronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için Ahu Yağtu'ya dava açarak, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye indirilmesini talep etti. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın 'nafaka' talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesini kabul etti.

Ahu Yağtu'nun avukatı, mahkemenin nafakayı 70 bin TL indirmesinden sonra istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede; davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilenmediği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon TL ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade edilerek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

İstinaf mahkemesi, başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın iki hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı bulunuyor.

