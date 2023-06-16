Cem Yılmaz emekli oldu

Emekli olan ünlüler arasında komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Yılmaz, "Artık Bağkur emeklisiyim ilk maaşımı aldım" ifadelerini kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz, emekli olduğu haberini paylaştı.

"ARTIK BAĞKUR EMEKLİSİYİM"

Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağkur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm"