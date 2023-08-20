Cem Yılmaz'ın Uras Kaygılaroğlu'nu Erşan Kuneri kadrosuna almama sebebi belli oldu

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Erşan Kuneri’nin 2. sezonunun çekimleri başladı. Yılmaz, geçen hafta sosyal medya hesabından setteki fotoğrafı “Erşan Kuneri 2. sezon, ilk foto 1984” notuyla paylaştı.

Fotoğrafta Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal yer alırken Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu yokluğu gözlerden kaçmadı. İddiaya göre Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ile de ayrı düştü.

Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de yer alan yazısına göre; Uraz Kaygılaroğlu ilk sezon 500 bin TL alırken ikinci sezon 1 milyon TL istedi. Para konusunda anlaşamayan iki ünlü ismin arkadaşlığı da bozuldu.

Gerçi Küslük uzun sürmedi ve ikili barıştı ama Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda Uraz Kaygılaroğlu yer almadı.