Cem Yılmaz'ın Uras Kaygılaroğlu'nu Erşan Kuneri kadrosuna almama sebebi belli oldu

Erşan Kuneri dizisi ikinci sezona çalışan Cem Yılmaz'ın eski rol arkadaşı Ezgi Mola'yı Instagram hesabından sildiği iddia edildi. Bu iddialar ile birlikte Cem Yılmaz'ın Uraz Kaygılaroğlu ile de arasının bozulduğu iddia edildi.

Cem Yılmaz'ın Uras Kaygılaroğlu'nu Erşan Kuneri kadrosuna almama sebebi belli oldu

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Erşan Kuneri’nin 2. sezonunun çekimleri başladı. Yılmaz, geçen hafta sosyal medya hesabından setteki fotoğrafı “Erşan Kuneri 2. sezon, ilk foto 1984” notuyla paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-08-20-095201.png

Fotoğrafta Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal yer alırken Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu yokluğu gözlerden kaçmadı. İddiaya göre Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ile de ayrı düştü.

640xauto-001.webp

Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de yer alan yazısına göre; Uraz Kaygılaroğlu ilk sezon 500 bin TL alırken ikinci sezon 1 milyon TL istedi. Para konusunda anlaşamayan iki ünlü ismin arkadaşlığı da bozuldu.

Gerçi Küslük uzun sürmedi ve ikili barıştı ama Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda Uraz Kaygılaroğlu yer almadı.

İlgili Haberler
Cem Yılmaz Ezgi Mola'yı defterden sildi
Cem Yılmaz velilere seslendi
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi Güncel
Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi
İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı Güncel
İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı
Pilot çıldırdı.Otopark bariyerine baltayla saldırdı Dünya
Pilot çıldırdı.Otopark bariyerine baltayla saldırdı
Bursa'da zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı Güncel
Bursa'da zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı
Tren seferlerinde değişiklik Güncel
Tren seferlerinde değişiklik
Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu Magazin
Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu
Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar Güncel
Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar