Cemaat, Diyanet, Siyaset, İhanet…

Kurtuluş ve kuruluşumuzun kahraman lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 100 yıl önce 29 Ekim 1923’te Türkiye’mizin devlet rejiminin “Cumhuriyet” olduğunu ilan etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayakta alkışlarla oy birliği ile kabul edildi.

“İslam Cumhuriyeti” bekleyen; Cemaatler, tarikatlar, şeyhler, dervişler bu yeni devlet yapısından çok rahatsız oldular.

Atatürk 30 Ağustos 1925’te bu gerici, dincilere yönelik dedi ki;

-“Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır…"

O tarikat, cemaat şeyhleri millete zehirli gerçek dışı İslami kurallar aşılamaya devam edince Ata’mız muhteşem bir karar verdi;

-3 Mart 1924’te Şer'iye ve Evkaf Vekâlet’ini kaldıran, 429 sayılı Kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdu.

Ve 1937 yılında Ata’mız, devletimizin değiştirilmez bir temel niteliği olarak Anayasaya şu hükmü ekledi;

-Laiklik…

Laik, demokratik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti bugün de cemaatleri, tarikatları çok rahatsız ediyor.

Onlar hâlâ İslam Cumhuriyeti hevesinde ve peşindeler ama avuçlarını yalarlar.

Büyük Türk Milleti “İlelebet” Atatürk ilke ve devrimlerinden asla vazgeçmez.

Gelelim günümüze.

TRT’nin Menzil Cemaat mensubu yorumcusu Şemsettin Bektaşoğlu, müritlerine diyor;

-“Seyyid Saki'nin elinden tutan Allah'ın elini tutmuştur...”

Nur içinde yatsın ve ruhu şad olsun. Merhum Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün muhteşem kitabı aklıma geldi;

-“Allah ile aldatmak…”

Peki, siyaset ve diyanet cephesinden herhangi bir tepki var mı?

Yok, olamaz ki…

Çünkü devlet kurum ve kuruluşlarına AKP iktidarı tarafından yerleştirilerek beslenen bu cemaat ve tarikatlar aynı kafada olan Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli yandaşı, destekçisi ve oy deposudur.

Onlara göre;

Padişah; Recep Tayyip Erdoğan,

Veziri Azam; Cevdet Yılmaz,

Şeyhülislam; Ali Erbaş’tır.

Bir kez daha düşünün;

-Neden Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor?

-Neden T.C. tabelası kaldırıldı?

-Neden sığınmacılar ile demografik bozulmaya göz yumuluyor?

-Neden okullara imam atanarak eğitim sistemi laik sistem dışına çıkarıldı?

-Neden Cuma günleri resmî tatil olsun isteniyor?

-Neden eğitimde ağırlık İmam-Hatip’lere veriliyor?

-Neden ihtiyaç fazlası İlahiyat Fakülteleri peş peşe açılıyor?

-Neden anayasa hükümlerine uyulmuyor?

-Neden tarikat ve cemaatler hem holdingleşti hem devlete yerleştirildi?

-Neden Anayasa’nın ilk 4 maddesi dâhil değiştirilmesi isteniyor?

-Neden bugün Erdoğan, “Yepyeni Anayasa” istiyor?

-Neden Erdoğan, Yeniden Refah ile HÜDA PAR ile ittifak kurdu?

Durum sonuçta şudur;

Cemaat, Diyanet, Siyaset, İhanet…

Uyan ey büyük Türk Milleri çok geçmeden uyan…

Eğer bugün uyanmazsan bil ki yarın uyansan da çok geç kalmış olur ve;

-Tıpkı Orta Doğu ülkeleri gibi oluruz…