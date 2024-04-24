Cemal Enginyurt Atatürk'e dil uzatan hadsizlere haddini bildirdi. 'Atatürk'e soysuz diyen soyu bozuklara karşı…'

Kaynak: ANKA
Cemal Enginyurt Atatürk'e dil uzatan hadsizlere haddini bildirdi. 'Atatürk'e soysuz diyen soyu bozuklara karşı…'
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, Atatürk düşmanlarına adeta ateş püskürdü.

DP Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuştu.

Sözlerine İzmir Marşı'nın ilk kıtasını okuyarak başlayan Enginyurt, son zamanlarda lüks yaşamlarıyla gündeme gelen bazı AKP’li milletvekillerine göndermede bulunarak, “104 yıl önce ıstakoz yiyerek değil Maldivlerden poz vererek hiç değil, helal para ile aldım dediği 600 binlik saatle değil, atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yaparak cumhuriyeti kuran Kuvay-ı Milliye evlatlarına selam olsun” diye konuştu.

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Onların bu Cumhuriyeti kurduğunu ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu söylediklerini belirten Enginyurt, konuşmasını devamında milletvekillerinin cumhuriyete sahip çıkacağına, TBMM'de anayasaya sadakatle bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerine ant içtiklerini hatırlatarak, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e “soysuz” diyenlere ağızlarının payını verdi.

Enginyurt, “Atatürk’e saldıranların karşısında, Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz diyen soyu bozukların karşısında TBMM başta olmak üzere cumhuriyetin bütün evlatları olarak sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gitmekten onur duyacağız, cumhuriyete ilelebet sahip çıkacağız. Ne mutlu Türküm diyene..." diye konuştu.

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SÖZLERİN MUHATTABI KİMLER?

Cemal Enginyurt’un TBMM kürsüsünde sarf ettiği sözlerin kimlere karşı söylediği merak konusu oldu.

Enginyurt’un sözlerinin DEM Parti’nin Diyarbakır’ın Sur ilçesinde mazbata töreni esnasında kalabalıktan bir şahıs tarafından Atatürk ve Erdoğan’ın portresine hakaret edilen olaya ilişkin olduğu değerlendiriliyor.

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