Herkes Cemal Enginyurt'un emekli maaşı önerisini konuşuyor. Bir paylaşım yaptı içinde 2 hedef gösterdi

Emekli maaşlarına yapılacak zam için gözler yıl sonuna çevrildi. Öte yandan kulislerde maaş zammı için farklı formüller gündeme geliyor.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt emekli maaşına yapılacak zam için çarpıcı bir paylaşım yaptı. Enginyurt, Milli Piyango biletlerine yapılan zamma dikkat çekerken adalet vurgusu yaptı.

Enginyurt’un 2 hedef gösterdiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Milli Piyango biletlerine bile %100 zam yapılırken,. #EmekliMaaş33000olmalıdır diyeni duymayana yazıklar olsun. Tüpçünün oğluna Devlet desteği tam gaz. Emekliye gelince az az. Adaletiniz batsın."