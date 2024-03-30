Cemal Enginyurt Kürtleri tahrik eden Rasim Ozan'a ayarı verdi. Herkesin gönlüne tercüman olan sözleri söyledi

Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt Kürtleri tahrik eden Rasim Ozan'a ayarı verdi. Herkesin gönlüne tercüman olan sözleri söyledi
Katıldığı canlı yayında Cemal Enginyurt, Rasim Ozan Kütahyalı'ya seçim açıklamalarıyla ilgili ateş püskürdü.

Rasim Ozan Kütahyalı yerel seçimlerle ilgili ilginç açıklamalar yapmış ve gündem olmuştı. Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu’nun DEM Partililerden oy alıp yeniden seçilmesi halinde ‘kayyum’ geleceğini iddia etmişti.

Kürtleri sürekli tahrik eden Kütahyalı’ya Demokrat Partili Cemal Enginyurt’tan sert tepki geldi.

Kütahyalı'ya tepki gösteren Enginyurt "Rasim diye bir uşak var. At yarışçısı gibi her yere koşuyor" ifadelerini kullandı.

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Bir programda açıklamalar yapan Enginyurt “Rasim diye bir uşak var. At yarışçısı gibi her tarafa koşuyor. Çocuk kendisine küfür ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bu devlet nasıl bir devlet ki bu MİT nasıl bir MİT ki bu Ali Yerlikaya nasıl bir İçişleri Bakanı ki Sedef Kabaşçı’yı bir atasözünden dolayı gece yarısı tutukladılar; Kütahyalı her gün çıkıp ‘Kürtler oy vermezseniz kayyum atanacak, partiniz kapanacak, Türkler sizi ezecek.“ ifadelerini kullandı.

Devamında Enginyurt şöyle dedi:

Devlet herkesten güçlüdür siz CHP’liler, muhalefet ayağınızı denk alın, devlet gereğini yapacak…’. Ne yapacak? Ne yapacaksın lan Rasim! Kimsiniz lan! Sen kimsin devlet kim? Devlet bizi. Kimi tehdit ediyorsunuz yeter artık. Her gün tehdit edilen bir yapı olur mu? Millet bıktı artık. Recep Tayyip Erdoğan'da ufak bir akıl olsa Alper Gezeravcı’nın yerine Rasim Ozan Kütahyalı’yı göndermesi, bir daha da geriye getirmemesi lazımdı. Adam her gün Recep Tayyip Erdoğan’a oy kaybettiriyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI AÇIKLAMALARILA GÜNDEMDE

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı yarın gerçekleşecek seçimler için ilginç açıklamalar yapmıştı.

Kütahyalı, DEM Parti’nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş‘ın yüzde 9’un üzerinde oy alması durumunda, Apo'ya tecrit kalkacak, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkacak ve DEM Parti'ye oy verecek demişti.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun DEM Partililerden oy alıp yeniden seçilmesi halinde ‘kayyum’ geleceğini ileri sürmüştü.

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