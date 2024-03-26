Rasim Ozan Kütahyalı önce tehdit etti sonra canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na küfür etti

Kaynak: Lider Haber TV
Rasim Ozan Kütahyalı önce tehdit etti sonra canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na küfür etti
FETÖ’nün kumpas davalarının en ateş savunucularından Rasim Ozan Kütahyalı İBB Başkanı ve CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tehditlerini sürdürüyor. Kütahyalı bu kez canlı yayında küfür etti.

Rasim Ozan Kütahyalı, Lider Haber TV’deki Barometre programında skandal ifadeler kullandı.

“İSTANBUL’A KAYYUM ATANIR, BEDELİNİ ÖYLE BİR ÖDEYECEK Kİ”

Devletin Ekrem İmamoğlu hakkında hazırladığı raporları okuduğunu iddia eden Kütahyalı, “Devletin işlerine ben karışmam, devletin kendine ait bir raconu var. CHP’li delegelere rüşvete benzemez, adam satın almaya, ajan tutmaya. Ajan kullanır gibi adam kullanmaya kalkarsan kazansan da elinde kalır. İstanbul’a kayyum da atanır. Türkiye’yi tanımamanın bedelini öyle bir ödeyecekler ki…” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ ŞEREFSİZLİĞİ YAPIYORSUN”

“Görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği, Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını, risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun” diyen Kütahyalı, “Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma… Kürtlerin yeniden sırtına binebilmek için bak bugün yeniden tweet attım, CHP’li delegelere rüşvet vermeye benzemez bu iş. CHP’li delegelere rüşvet veriyorsun, devlet karışmıyor. Bugünkü düzende bilse bile karışmıyor. Ben bildiğini biliyorum, raporunu okudum. Nasıl delegelere rüşvet dağıtıldığını okudum. Mustafa Abi’yi de o gün aradım söyledim. Yalan mı? Benim kimseden korkum yok. Gerekirse devletten de korkmaz gider açıklarım. Devletin işlerine ben karışmam, devletin kendine ait bir raconu var. CHP’li delegelere rüşvete benzemez, adam satın almaya, ajan tutmaya. Ajan kullanır gibi adam kullanmaya kalkarsan kazansan da elinde kalır. İstanbul’a kayyum da atanır. Türkiye’yi tanımamanın bedelini öyle bir ödeyecekler ki… Artık Kürtler değil bu hainler bedel ödesin” şeklinde konuştu.

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