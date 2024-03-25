Ahmet Çakar Rasim Ozan’ı ihbar etti: Bu çok şeytanca, iblisçe bir olay

Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Ali Koç ve Fenerbahçe ile ilgili yorumlarını ‘asimetrik savaşın’ bir parçası olarak değerlendirdi.

Kütahyalı, 4 hafta önce “Ali Koç devletle anlaştı, Fenerbahçe şampiyon olacak” iddiasında bulunmuş, ardından geçtiğimiz günkü programda ise “Devlet Ali Koç’un Fenerbahçe’yi bırakmasını istiyor” demişti.

“DEVLET ALİ KOÇ’UN BIRAKMASINI İSTİYOR”

“Ben dürüstçe söyleyeyim, Ali Koç’un ayrılması lazım” diyen Kütahyalı, “Ali Koç’un ayrılması Türkiye’nin ahval ve şeraiti içinde faydalı olur. Ben yanlış buluyorum, ben katılmadım o kampanyaya… Ali Koç zeki bir adam değil, onu söyleyeyim” ifadelerini kullanmıştı.

“ÇOK İBLİSÇE ÇOK ŞEYTANCA”

Kütahyalı’nın bu çıkışını ‘Çok iblisçe, çok şeytanca’ yorumlarında bulunan Çakar, “Ne olduysa daha sonra bunun adı gerilla savaşı, bunu adı pusu kültürüdür, başka bir ülkede bunu yaptığı an Rasim’e küfür etmezler, gel derler” ifadelerini kullandı.

Çakar’ın konuyla ilgili konuşmasının tamamı şöyle:

“BU ÇOK AĞIR BİR İDDİA”

Asimetrik savaşın Türkiye’de en önemli örneğini vereyim. 40 yaşında yakışıklı bir adam daha 4 hafta öncesine kadar ‘Ali Koç devletle anlaştı, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar’ diyebilecek kadar asimetrik savaşın şeytanlığına bakın. Ne olduysa daha sonra bunun adı gerilla savaşı bunu adı pusu kültürüdür, başka bir ülkede bunu yaptığı an Rasim’e küfür etmezler, gel derler. Bu çok ağır bir iddia. Devlet erkanını da töhmet altında bırakmak demek. Bunu hiç Fenerli yazar, çizer, yorumcu iblisçe, şeytanca başvurmadı.