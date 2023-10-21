Cemal Ersen ortaya çıkardı: Meler'i derbiye kim atadı? Büyükekşi kulüp başkanlarını neden aradı?

Üsta spor yazarı Cemal Ersen, "Meler’i derbiye kim atadı?" diye sordu ve ardından da cevabını anlattı.

Ersen, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol Federasyonu uzunca bir zamandır lig maçlarını yönetecek hakemlerin dijital atamayla belirlendiğini duyuruyor.

Bugün de sezonun önemli karşılaşmalarından biri oynanacak. Galatasaray- Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.

Her ne kadar atamanın dijital olarak yapıldığı iddia edilse de FIFA kokartlı hakemin adını okuyunca şaşırmadım.

Peki, dijital sistem son iki haftadır maça çıkmayan Meler’i unutmuş mu idi? Elbette hayır. Merkez Hakem Kurulu’nun onu derbi için sakladığını biliyoruz. Ya da derbiye atanması için devreye bazı faktörleri devreye soktuğunu.

Zaten üç aday vardı. Halil Umut Meler, Abdülkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan.

MHK’den ufak bir “dokunuş” gelince, dijital sistem tereddüt etmeden Meler’i işaret etti. Biz de en doğru karar diye alkışladık.

Bugüne kadar “Dijital atamalara hiç karışmadık, sistem ne söylerse o yapıldı” diyen bir MHK başkanı veya üyesi varsa yalan söylüyordur.

Kritik maçlarda müdahale etmezseniz yapay zekanın da aklı karışır. Sonra çık işin içinden çıkabilirsen, değil mi sayın Ahmet İbanoğlu?"

Ersen, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili de şunları yazdı:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın açıklamasını okuyunca yazmak farz oldu. Doğan, Pendikspor maçının hakemiyle ilgili olarak TFF başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kendisini aradığını ve hakemlerin cezalandırıldığını söylemesine karşın daha sonra bu isimlerin görev almaya devam ettiklerini söyledi.

Bakın bu ilk değil. Sayın Büyükekşi’nin geçen sezon da tartışmalı maçların hakemleriyle ilgili olarak bazı kulüp başkanlarını telefonla aradığını ve pozisyonlarla hakkında açıklama yapma gereğini hissettiğini biliyorum. Dilerse, hangi MHK başkanı veya üyesinin yanında kimlere telefon açıldığını anımsatabilirim.

Diyeceksiniz ki ne var bunda? Evet, medeni bir yaklaşım. Ancak görüyoruz ki Büyükekşi’nin bu tavrı ileride kulüp başkanları tarafından aleyhine kullanılabiliyor. Aman başkan dikkat!"