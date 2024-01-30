CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tunç Soyer aday göstermedi. Tunç Soyer'in yerine Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki, Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay kaç yaşında nereli?

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da doğdu ve eğitim hayatına İzmir İnönü Lisesi'nde başladı. Ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. Tıp eğitimine devam ederek 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladı. Mezuniyetinin ardından Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

Plastik Cerrahi alanında uzmanlaşmak için 1993-2000 yılları arasında ihtisas eğitimini tamamladı ve 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı unvanını aldı. Ayrıca, 1997'de ABD'de Cleveland Clinic'te 1 yıl süreyle araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzmanlık alanında deneyim kazandıktan sonra, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında serbest hekimlik yapmaya başlayan Cemil Tugay, bir süre sonra belediye başkanı olarak seçilince Alsancak'ta bulunan muayenehanesini kapattı.

Cemil Tugay, evli ve üç çocuk babasıdır. İki kız ve bir erkek çocuğu, üniversite, lise ve ilkokul düzeyinde eğitim almakta olan çocukları bulunmaktadır. Ayrıca, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilmektedir.