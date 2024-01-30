CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan Mehmet Cengiz açıklaması. Eren Erdem'in iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü

CHP PM tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “5’li çete” olarak anılan Mehmet Cengiz ile ilişkileri hakkındaki iddiaları yalanladı.

"HAYATIM BOYUNVA 5'Lİ ÇETE OLARAK TABİR EDİLEN FİRMALARLA İLİŞKİM OLMADI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden sonra art niyetli çevrelerin kendisine karalama kampanyaları başlattığını söyleyen Cemil Tugay, hayatı boyunca ne Mehmet Cengiz’le ne Cengiz İnşaat’la ne de “5’li Çete” olarak tabir edilen diğer firmalarla ve sahipleriyle hiçbir ilişkisi olmadığını, Karşıyaka Belediyesi’ni yönettiği 5 yıllık süre içerisinde; ranta, talana, hukuksuzluğa geçit vermediğini hiçbir kişi ya da kurumla çıkar ilişkisinin de olmadığını söyledi.

"BELEDİYENİN CENGİZ İNŞAAT İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK"

“Karşıyaka Belediyesi'ni yönettiğim süre boyunca Cengiz İnşaat Mavişehir’de hiçbir inşaat yapmamıştır” diyen Tugay, Belediyenin Cengiz İnşaat'la hiçbir özel ilişkisi, yakınlığı, verdiği bir ruhsat, yaptığı bir plan değişikliği vesaire hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

"4,5 YIL ÖNCEKİ OLAYI MAKSATLI BİR ŞEKİLDE GÜNDEME GETİRİP ÇARPITIYORLAR"

Cengiz İnşaat’a belediye tarafından ceza kesildiğini söyleyen Tugay, Belediyenin bahsi geçen şirkete, Mavişehir’de başka bir alanın yetkisiz kullanımı ile ilgili olarak ceza kestiğini ve ödettiğini söyledi.

Tugay, ortaya atılan iddiaların 4,5 yıl önce gerçekleştiğine fakat maksatlı bir şekilde şuan çarpıldığını söyledi.

“ALGI OPERASYONU YAPILIYOR”

Cemil Tugay, hem partisinin hem de kendisinin yıpratılmak istendiğini söyleyerek, benzer hisse satışlarının Türkiye’nin ve İzmir’in hemen her köşesinde yapıldığını, adı geçen firmadan kaynaklı olarak ve hem beni hem de partimizi yıpratma amacıyla algı operasyonu kurgulandığını söyledi. Yapılan satışın, halen o bölgede yapılmış en yüksek bedelli satış olup elde edilen gelir bütçeyi rahatlatıcı önemli bir kaynak elde edilmesinin sağlandığını aktaran Tugay, “Hisse satışı sonrası itirazlar olmuş, bir vatandaşın başvurusuyla dava konusu olmuştur. Ancak mahkeme hiçbir kamu zararının oluşmadığına hükmetmiş ve itiraz başvurusunu reddetmiş, satışı onaylamıştır” ifadelerini kullandı.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA BİLGİ VERDİM”

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiğini söyleyen Tugay, Asıl meselenin, Cengiz İnşaat’ın bölgede TOKİ’den arsa toplayıp belediye arazisini eritecek şekilde taşınmaz edinmesinin olduğunu söyledi. Görev süresi boyunca benzer bir durumun yaşanmaması adına mücadele ettiğini söyleyen Tugay “9 Temmuz 2020 günü Ankara’da TOKİ tarafından gerçekleştirilen benzer satışın olmaması adına hem öncesinde hem de satış anına kadar hukuki ve fiili mücadeleyi sürdürdüğüm ve bu taşınmazların da toplanmasını engellemeye çalıştığıma dair haberler açık kaynaklarda yer almaktadır. Ayrıca gerek bu hisse satışı gerekse ranta karşı verdiğimiz diğer mücadelelerle ilgili olarak o dönemki genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na gerekli bilgi verilmiş ve durum detaylarıyla açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.

“25 HİSSEYİ BELEDİYEMİZDEN DEĞİL TOKİ’DEN ALDI”

Cengiz İnşaatın 25 dönümlük hisseyi belediyeden değil, TOKİ’den topladığını söyleyen Tugay, “Bizim yönetimimizden önceki yıllarda meclis kararıyla satış kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı.